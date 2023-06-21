牧養研討會（二） 曹曉彤：教會大洗牌告別「幸福音」

香港基督教協進會、香港中文大學崇基學院神學院發佈《香港基督教焦點小組研究分析2023》，基督教協進會執行幹事曹曉彤分析教會現況，正進行大洗牌，信徒身份認同趨向多重理解，並且出現新型信徒群體由下至上推動服侍，促使體制教會反思使命，告別「幸福音」。



教會大洗牌 網崇衝擊聖餐神學



負責撰寫是次報告的曹曉彤分析多重群體歸屬的信徒時指出，焦點小組參加者觀察近年基督徒教會生活不再是在單一堂會，也不只是尋找不同的信仰群體來滿足其目標，甚至連恆常崇拜生活都以不同形式參與，過往指屬某一宗派的觀念會變弱，形容為「教會生活組件化」，崇拜是A教會、事奉是B教會、學習是C神學院。



參與崇拜方式和時間也變得更多元，以往計算崇拜出席不合時宜，現在除了實體出席還要加網上崇拜觀看次數，紀錄觀看次數之餘還要參考觀看長度。信徒身份認同趨向多重理解，歸屬感和時間投放多少也不是必然成正比。因此信徒擁有多重群體歸屬帶來牧養挑戰和契機，有牧者表示每星期崇拜的人不同，他們亦各取所需地參與不同群體，不容易維繫關係，教會和信徒群體需要互相理解和合作。



曹曉彤續指，疫情期間74.3%基督徒曾經參與網上崇拜，當中21.8%參加多過一間教會的網崇，本地教會大洗牌加上移民潮，網上崇拜帶來對聖餐神學理解和處境安排的討論。有些宗派邀請信徒自行預備餅和酒，也有些宗派安排信徒以預約方式回到教會，或有牧者家訪施行聖餐禮。



福音派、普世派分野模糊



至於香港市民對基督教的觀感，四成整體印象正面，尤其是對辦學、提供社會服務。焦點小組參加者回應，一直以來基督教派以「福音派」、「普世派」來分野，前者強調用語言傳福音，透過佈道讓人認罪悔改；後者強調行動實踐福音使命，教會辦學、提供社會服務。



不過，近年兩派的分野沒有昔日的鮮明，由於社會狀況刺激，教會對福音的理解特別是過去強調言語的教會，除了社區傳福音也以行動回應街坊的生活需要，加上牧者和信徒多元吸收，重神學理解意識實踐策略，兩派之間分野也較為模糊，反而近年更多基督徒和教會關心社區狀況。



社運傷口未癒 逾半港人對前景樂觀



在焦點小組研究分析報告中，也提到社會運動對信徒群體的撕裂，有一定數量基督徒離開堂會，社會運動啟發現自己方式實踐信仰，不滿足於傳統教會制度框架。以前舉辦活動需要租場地，現在網絡發達組織活動沒成本，所以教會以外的自發群組不勝枚舉。



然而，社運帶來的傷口仍然未癒合，信徒離堂原因多數是不被理解、不被接納、被濫用權力的人壓制，這是內在的傷口，外在環境整體社會籠罩存在失望、無力、憤怒的情緒，近日發生多宗傷人事件令人產生莫名的恐懼，這都加深了人與人之間的隔膜，對制度不信任。



在《香港市民對基督教觀感調查報告2021》也反映近半數（49.7%）受訪者對香港未來前景感到不樂觀，感到樂觀佔22.9%、表示一般的佔27.4%。香港市民未來兩年移民意向，78%受訪者沒有打算未來兩年移民，打算未來兩年移民的佔14.3%，不作回應的有7.7%。



在是次焦點小組，國際教會出現回流情況，但有教會群體大概至少一至三成會友移民，導致教牧和事奉人員流失，教會也要回應移民者和留港者的牧養需要，有教會把更多資源投放在留港的長者事工上。



告別「幸福音」 新型信徒群體出現



這也促使教會思考何為傳福音？使命是甚麼？過去教會相對穩定，教會宣講的福音從個人層面出發，被理解成「幸福音」偏重信主後的幸福，少了傳揚要付代價；加上新型信徒群體組成對體制教會的批判，包括牧養策略、宣講內容等，福音實踐意義突然變化。



新型信徒群體特色是由下至上推動服侍，租用工業大廈聚會、透過營運咖啡室、樂隊室，對牧職理解也有嶄新的轉變，出現斜槓牧師或自由傳道，遊走於不同群體，自己本身有正職，現時神學院牧職畢業生首選也不再是服是體制教會。



基督宗教發展從來都是來自分裂、合一、再分裂，所以是否舊酒新瓶，新型信徒群體破了甚麼？立了甚麼？值得反思，但傳統體制教會和新型信徒群體仍是互補的關係。



曹曉彤總結是次焦點小組研究，讓大家再次思考使命實踐的機會，更新對「福音」和「教會」的理解，並且走出二元對立，以回應社會之中堂會內外的基督教徒。



香港基督教協進會、香港中文大學崇基學院神學院6月9日舉行「牧養研討會2023：站在破曉前的香港教會」，發佈《香港基督教焦點小組研究分析2023》並舉行兩場研討會，邀請不同宗派領袖及機構負責人，分享其事工如何回應香港教會的「生態」及「新態」。

