【旅遊系列】土耳其尋覓保羅出生地●品嚐聖人泉水

土耳其文化及旅遊部展開使徒保羅足跡之旅，並邀請記者參觀保羅出生地大數，遊覽曾經是教堂的使徒保羅紀念博物館、歷史悠久的塔爾蘇斯（大數）房屋，在「聖保羅的井」品嚐天然泉水。



今年春天一群記者應邀來到塔爾蘇斯（又稱大數，Tarsus），該座小鎮位於今日土耳其的小亞細亞半島的東南部，當地不僅有美麗的大自然，更是參觀基督教歷史的重要寶庫。



經驗豐富的歷史學家和考古學家的阿爾斯蘭陪同記者進行一次名為「追隨使徒保羅足跡」之旅，依照保羅在早期教會向該地區傳福音，並撰寫新約27卷書其中約一半的路線。



保羅在穿越小亞細亞（現稱為土耳其）的傳教旅行中面臨重大挑戰，透過追隨他的腳踪看到早期教堂廢墟的冒險精神。今天基督徒可以在相對舒適的環境、良好的高速公路上使用現代交通工具，同時體驗令人眼花繚亂的美食和文化產品，以及標誌性的土耳其熱情好客。



文化及旅遊部官員表示，保羅的完整宣教路線從海平面開始，然後在某些地方上升到6,500呎以上的高度，跨越大約310哩。



遊覽通常從安塔利亞以東約6哩的佩爾格古城開始，結束於埃伊爾迪爾湖北部伊斯帕爾塔區亞爾瓦奇（(Yalvaç）。使徒保羅旅行的另一條路線始於安塔利亞東北部的 Köprülü 峽谷國家公園，然後在伊斯帕爾塔的 Sütçüler 區與一般路線匯合。



在塔爾蘇斯（大數），美麗的港口城市梅爾辛的一個區，是使徒保羅出生地，該地區的景點包括：曾經是教堂的使徒保羅紀念博物館、據信是先知丹尼爾的陵墓、烏魯清真寺、六世紀的查士丁尼橋、歷史悠久的塔爾蘇斯房屋。



還有一口井被認為位於使徒保羅家族居住的地方，稱為「聖保羅的井」，今天仍然是泉水，旅行者可以飲用或乾脆瓶裝。

