聖經的五類型父親 你是哪類型？





父親節，馬來西亞基督教媒體《Christianity Malaysia》發表文章，關於父親在孩子生命中的重要性，以及五種不同的父親類型。



文章作者為Paul Ang牧師，他以「父親為我們提供身份，告訴我們是誰。當今世界有如此多的同性戀者，其中許多人有身份危機，他們不知道自己是誰。」為開端，引出了父親身份的重要性。



該名牧師列出五種不同的父親類型：暴虐的父親、不在場的父親、亞哈型的父親、退位的父親、亞伯拉罕式的父親。從聖經故事中啟發我們每類型父親產生的後果，以及如何成為一個好父親。



1. 暴虐的父親（撒母耳記上20章30節）



掃羅王希望兒子約拿單成為下一任國王，但上帝選擇了大衛，而約拿單與大衛交好，掃羅王對約拿單發怒，使用貶低和羞辱的方式對待他，進行情感虐待。



2. 不在場的父親（提摩太書1章5節）



聖經中未記載提摩太的父親，只讚揚提摩太的祖母和母親，暗示他成長時可能缺乏父親的關注和陪伴。



3. 亞哈型的父親（列王記上21章）



以色列王亞哈妻子王后耶洗別，驅使亞哈王做惡事取人葡萄園，可幸亞哈禁食悔改，耶洗別受死，以致家庭陷入來災禍。



4. 退位的父親（撒母耳記上2章22節）



以利的兩個兒子都是聖殿的祭司，卻貪污腐敗，公開違反上帝的法律。以利雖然是一個好的祭司，但他在教育兒子和管理家庭方面卻做得不夠好。



5. 亞伯拉罕式的父親（創世記18章19節）



上帝讚美亞伯拉罕為兒子樹立良好的榜樣，因為他教育孩子的方式是符合上帝心意，鼓勵兒子效法他的信仰和生命。



最後，作者呼籲父親不要忽略與子女的時間，父親們必須善始善終，為父的留下最重要的一件事就是：「給您孩子屬靈遺產」。



文章給我們反思：你的父親屬於哪一種類型？自己是否可以成為一個良好、值得孩子自豪的父親？

