美國50州宗教自由排名：阿拉巴馬州、德州居首位

美國宗教信仰受到越來越多的法律審查，調查機構發布「信仰和自由指數」，結果顯示阿拉巴馬州、德克薩斯州的宗教自由指數最高；內華達州、馬里蘭州的宗教自由指數最低。這類排名與指數發布，讓更多人了解不同州在宗教與監管自由方面的現況，提升對於宗教自由議題的關注與了解。



宗教自由組織Napa Legal發布年度「信仰和自由指數」，該指數根據50個州對基於信仰的非營利組織的熱情程度進行排名，以此決定一個州宗教自由得分的層度和條件。包括：



是否存在「州憲法對自由活動的保護」、「州宗教自由恢復法」、「非營利組織的宗教自由與公共計劃」、「基於信仰的雇主的宗教自由、「緊急狀態下保護宗教自由」、限制信仰組織參與公益計劃的能力的「布萊恩修正案」。



結果顯示，內華達州、馬里蘭州在宗教自由方面排名最低，分別為18%和20%。Napa Legal將這兩個州描述為「對基督教背景的非營利組織僅提供薄弱和模糊的保護」。



其他在宗教自由方面得分較低的州：密歇根州（22%）、佛蒙特州（23%）、馬薩諸塞州（26%）、威斯康星州（26%）。相反，宗教自由得分最高是：阿拉巴馬州、德克薩斯州，分別獲得86%和70%分數。這兩個州都要求政府對宗教自由施加負擔，以通過最嚴格的考驗，因德克薩斯州有一項明確保護宗教崇拜的州憲法修正案。其他獲得高宗教自由分數的州包括密西西比州（67%）、肯塔基州（64%）、堪薩斯州（60%） 和新墨西哥州（60%）。



在監管自由度方面得分最高：俄勒岡州（90%）、印第安納州（88%）、和蒙大拿州（87%）。擁有高度監管自由的州：懷俄明州（84%）、愛荷華州（84%）、密蘇里州（81%）。



相比之下，監管自由度得分最低是：密歇根州（39%）、威斯康星州（42%），因為 Napa Legal描述為「複雜的稅收要求和繁重的籌款義務」。監管自由度得分同樣較低的其他州：馬里蘭州（44%）、康涅狄格州（45%）、伊利諾伊州（45%）、北達科他州（46%）。



總體而言，阿拉巴馬州、德克薩斯州位居榜首，總得分為75%、72%。處於另一端的州包括密歇根州（29%）、馬里蘭州（29%）、內華達州（32%），由於「監管制度複雜且對宗教組織的保護極少」，這些州的總體得分較低。



隨著多個州對宗教自由和信仰進行審查，許多人對當前的形勢表示關注。此類排名和指數的發布，能夠讓更多人了解不同州在宗教自由和監管自由等方面的現實狀況，幫助人們更好地了解和傳遞宗教自由議題的重要性。

