電影《The Blind》前欖球明星見證：無賴被主救贖你也可以！

電影《The Blind》講述前大學橄欖球明星菲爾·羅伯遜（Phil Robertson）的真實生活故事和信主見證，包括與妻子婚姻的風雨。羅伯遜直言：「我這樣的無賴可以被主救贖，相信你也可以。」



作為一名前大學橄欖球明星，羅伯遜的婚姻因酗酒、暴怒和不忠而受到了困擾，但是妻子凱莉（Kay）一直忠於陷入困境的丈夫和他們的四個兒子。



羅伯遜現年77歲，是一名美國職業獵人和商人，創辦Duck Commander公司，"The Blind" 是獵人使用的藏身處的術語。他的生活故事發生在1960年代南方腹地，包括他與毒癮的鬥爭。



「這部電影展示了我最糟糕的時刻，我來說觀看並不容易，尤其是一開始。」羅伯遜說，「但是，這部電影也是一部關於愛與希望的電影。如果像我這樣的無賴可以被救贖，那麼相信我，你也可以。上帝的恩典包容一切。」



「這電影對我們來說非常重要。」羅伯遜的兒子威利羅伯遜說，」菲爾的改變證明了任何人都可以改變，而且希望總是存在的。」



「有許多關心羅伯遜家族的觀眾，而這部電影以真實的方式展示了這個充滿愛的家庭的起源，數百萬觀眾一定會對此感到驚訝和鼓舞。」羅伯遜的侄子兼電影製片人扎克達舍爾說。



電影《The Blind》由阿隆·馮·安德里安、阿米莉亞·伊芙、布里埃爾·羅比拉德和馬修·埃里克·懷特主演，將於今年9月28日上映。

