聖靈可否改變一個人？ 六個領域「CHANGE」人生

聖靈是否可以改變一個人？有牧者用「CHANGE」六個領域描述，指出聖靈讓人悔罪、在聖靈裡祈禱會帶來醫治、學效耶穌用時間與上帝相交、聖靈作為信徒生活的目標、建立良好飲食習慣因為身子是聖靈的殿。



致力於10/40之窗培訓牧者的One Voice Ministries創辦人Ps. Justin Ryan在馬來西亞基督教媒體《Christianity Malaysia》發表文章 ，第一個領域為悔罪（Confession），作者表示聖靈讓人悔罪，並提到羅馬書8章11節：「藉著住在你們心裡的聖靈，使你們必死的身體又活過來。」



其次是健康（Health），文章引述研究報告指出，1369人就有58％的人表示沒有時間去檢查身體，作者指出聖靈的存在是為了幫助人們保持健康，因為祂常住在我們身體。當我們在聖靈裡祈禱時聖靈會帶來醫治，約翰三書1章2節說：「親愛的兄弟啊，我願你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。」



對時間的態度（Approach towards time）是第三個領域。作者提到每天24小時的時間一旦失去就無法挽回，應該要珍惜時間。以弗所書5章16節也呼籲人們要愛惜光陰，因為現今的世代邪惡。聖靈的存在對於時間的管理非常重要，耶穌常常禱告與上帝相交，為將要踏上十字架的路做好準備。



消極心態（Negative Mind）是第四個領域。作者指出我們專注於神，讓聖靈充滿我們的生活的每個角落，因為聖靈通過引導幫助我們把事情安排得井井有條。以賽亞書26章3節寫道：「堅心倚賴你的，你必保守他十分平安，因為他倚靠你。」



第五個領域為目標 （Goals），聖靈必須成為生活中的中心，以弗所書3章20節應許人們，神能超過我們所求所想成就一切，只要在聖靈的引導下，作為基督徒的生活是有目標的。



最後是飲食習慣（Eating Habits），聖靈關心我們身體內的健康，故此應該用聖靈來引導我們的飲食習慣。哥林多前書6章19節指出：「身子就是聖靈的殿，這聖靈是從神而來，住在你們裡頭的；並且你們不是自己的人。」

