嗜賭青年搖身變議員 倪可漢冀主日學堅定兒童信仰

馬來西亞衛理公會拉也依淡堂周日（18日）舉辦愛老敬老晚宴，木威區國會議員倪可漢分享個人見證，青少年沉迷於賭博，宗教信仰讓他有了人生目標，最終成為律師和人民代議士；他並讚揚衛理公會透過主日學讓許多孩子堅定信仰。



星洲網引述，基督徒拿督倪可漢在活動中提到，宗教信仰和宗教組織對孩子的引導和培訓，是讓孩子從小就能堅定信念，為未來的目標和使命奮鬥，是成為有用的人的功臣。他以自己的學習經歷為例，指出在青少年時期曾沉迷於賭博，但宗教信仰讓他清醒，並且為自己設立了成就目標，中二開始發奮圖強考進大學，最終成為了一名律師和人民代議士。



透過主日學，衛理公會讓許多孩子受到了幫助，從小就堅定了他們的信仰，設定了追求學業的目標，最終成為社區和國家的棟樑。倪可漢表示根據非正式統計，如果從每戶家庭擁有大學生的人數來比較，拉也依淡新村應該是全曼12個新村中，擁有最高大學生比例的新村。



倪可漢向拉也依淡堂和所有宗教組織表示感謝和尊重，他認為宗教信仰和組織在社會建設和人才培養方面都發揮了積極的作用。他呼籲所有宗教組織都應該堅持正確的價值觀和行為標準，真正成為社會的良心和正能量。



對於基督徒地政部長倪可敏回到家鄉向教會撥款的問題，倪可漢回應說，任何宗教或社團組織都應該按照需求平等受到對待，而不是因為個人信仰而優待某個宗教組織。他強調，這次撥款是基於組織的需求和提出的申請，並且其中最大的款項是用於重建愛大華巴剎和撥款給愛大華華小的，不是宗教偏差的原因。



在晚宴上，倪可漢除了分享自己的成長經歷之外，還提到身為議員的角色和責任，作為人民代表最大使命是為人民服務，盡力讓社區和國家變得更美好，透過與居民溝通交流，了解他們的需求和訴求，為他們爭取權益和解決問題。



他還提到疫情對馬來西亞社會和經濟帶來的挑戰，現在是全體馬來西亞人團結一心、共同努力，打贏疫情的時候。政府、企業、社會團體、個人都應該發揮自己的力量，相互支持和幫助。他鼓勵居民們遵守防疫規定，保持良好的個人衛生和社交距離，這樣才能保護自己和社區的健康。

