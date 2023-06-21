泰友教會福音佈道 逾6萬泰籍移工解鄉愁

泰國移工是台灣勞動人口之一，經常面臨著苦難和孤單，泰友教會積極投入泰國移工福音工作，並在春節期間舉辦福音營會。此外，在泰國傳統節日潑水節活動和聯合運動會上，泰友教會也發放福音單張，向泰國移工傳遞上帝的愛與救恩，希望他們能藉此認識耶和華，並在基督教信仰的支持下，度過他們在台灣的工作和生活。



台灣勞動力發展署統計資料顯示，泰籍移工在台灣的人數約為6.6萬人，大多從事公共工程和營建業，工作環境和條件通常骯髒、危險和辛苦。



為此，泰友教會4月16日承辦泰國貿易經濟辦事處於桃園陽光劇場主辦的泰國潑水節活動，並且在移工宿舍附近舉行勞動節佈道會。泰友教會消息指泰國駐台代表和其他長官也參加了北部五間泰友教會舉辦的聯合運動會，讓在台泰國人得以聽著家鄉音樂跳舞、品嚐道地泰國美食、觀看藤球比賽和傳統舞蹈，一起開心過年、一解鄉愁。



當天，泰友教會的弟兄姊妹也發放福音單張，期望讓未曾聽過福音的泰國人能夠蒙主憐憫，並認識泰友教會和愛他們的上帝。移工代表天人弟兄分享，潑水節對於在台灣工作的泰國移工而言，是一個能夠和同胞解鄉愁的重要文化活動，他們亦在當天現場發福音單張，讓許多泰國移工朋友得以在活動後進入教會聽福音。



泰友教會也積極把握這樣的機會，前往泰籍移工宿舍和工廠附近發放單張和舉辦勞動節佈道會。他們還舉辦春節福音營會、於泰國的跟進營會，讓泰國朋友知道在台灣有泰國教會，並有機會聽到福音。最近，泰友教會進行的跟進營會中，80位成人和24位孩子參加，台中泰友教會李光牧師為其中4位弟兄姊妹施行洗禮。



泰友教會的努力提供了許多機會，讓泰籍移工認識基督教並接受福音。這些移工大多來自基督徒比例較低或信仰逼迫較高的國家，當他們移動到基督徒比例較高或信仰較為自由的國家時，其信主的比例和機會相對增加，藉著泰友教會的關愛和努力，讓移工能夠感受到上帝和基督信仰的力量。



泰友教會秉承已故德籍宣教士夏義正牧師的服侍，繼續關顧泰國的移工，夏義正牧師於1998年赴台灣前已於泰國宣教18年，今年1月主懷安息，泰友教會現時在全台灣共12分堂。

