打工仔壓力調查： 八成人上班難集中精神

打工一族壓力大影響身心健康，香港基督教服務處僱員發展服務、富達盟信顧問有限公司（富達盟信）於2011年至2022年期間進行「香港打工仔身心健康調查」，發現近四成（38.8%）表示「工作壓力自覺嚴重」，近兩成（19.5%）曾「想過自殺或傷害自己」。



調查研究打工族人士的身心健康情況及工作壓力狀況，並訪問主辦方推出「僱員支援計劃」的627名使用者，結果顯示打工族人士普遍因工作壓力感到嚴重，四成（38.8%）表示工作壓力自覺嚴重，而近兩成（19.5%）曾經想過自殺或傷害自己。



上班難集中精神 香港情況高於國際水平



調查比較香港及國際「打工仔」的情況，發現接受調查者使用「人力資源部門支援計劃」前，八成（77.8%）工作時心不在焉，較國際水平多出約兩成 ；近五成未能投入工作（49.0%）、對生活不感滿意（48.4%），分別較國際水平多出約兩成及一成；逾三成人（34.8%）表示「害怕上班」，較國際水平多出約一成。



調查亦指出，「僱員支援計劃」的諮詢及輔導服務有效改善打工仔們的身心健康、工作表現及職場關係，七成（70.2%）使用計劃後轉為「自覺中度」或「自覺最少、輕微」；曾經想過自殺或傷害自己的人，超過九成（93.1%） 使用計劃後已沒有再想過自殺或傷害自己；其他指數亦同樣有顯著改善。



建議提供員工精神健康急救支援



富達盟信在調查報告中提出三點建議：政府資助中小企參與「僱員支援計劃」，讓中小企業提供經濟支援以向員工提供相關服務，點滴關注員工精神健康，在推動企業健康發展及留住人才等方面發揮積極的作用。



其次，提倡建立「精神健康急救員」制度，為員工提供精神健康的急救支援；最後，鼓勵僱員學習並提升身心健康上的知識和方法，以應對工作壓力和提升生活品質。



基督教服務處、富達盟信顧問有限公司促請政府，綜合考慮並優先關注打工族人士的身心健康，致力改善他們的工作及生活環境，營造正向及精神健康友善的工作氛圍，為打工族人士帶來積極的改變及影響。

