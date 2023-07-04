穆斯林闖印尼兩座教堂 崇拜活動被腰斬

印尼雅加達郊區家庭教堂及中爪哇省一座教堂被當地官員和穆斯林阻止進行崇拜，據報導，因為教堂沒有獲得相應的許可，人權倡導者在印尼獲得建造禮拜堂許可的要求非常繁瑣。



據推特賬戶 @terang_media 報導，西爪哇省的一群穆斯林在雅加達東部邊境勿加泗的Tambun Selatan一所房子裡擾亂了禮拜儀式。



視頻片段顯示，一名據稱是鄰里官員的男子對一名試圖保護教堂的女子使用了嚴厲的語言。該女子被證實是埃利森·萊塞（Elysson Lase）女牧師，她表示，最近宗教間和諧論壇（Forum Kerja Sama Umat Beragama, or FKUB）告訴穆斯林，基督徒無需獲得許可即可在私人住宅中舉行禮拜儀式。推特賬戶的作者表示，印尼法律並不要求在家中進行禮拜必須獲得許可，但一些異教的居民堅持基督徒仍需獲得許可。



同一天，距雅加達東方約467英里處的中爪哇省，一群穆斯林高呼著聖戰口號 “Allahu Akbar（真主至大）”，並在一所教堂建築的門上放置了橫幅，阻止人們進入。根據 jpnn.com 的報導，這些穆斯林並沒有這樣的權力。



他們還在位於梭羅市Banjasari地區Banyuanyar村的爪哇基督教教堂（Gereja Kristen Jawa, GKJ）前的道路上掛起另一条橫幅。據報導，穆斯林在即將結束的“Dhu al-Hijja”（犧牲日）慶祝活動的第一天遊行時掛起了該橫幅。



根據 tribunnews.com 的報導，梭羅市市長紀伯倫·拉卡布明·拉卡（Gibran Rakabuming Raka）周一（6 月19日）與警方一同視察該地點，並命令工作人員拆除了橫幅。



班賈薩里地區負責人貝尼·蘇帕托諾·普特羅（Beni Supartono Putro）表示，出現反對意見是因為當地基督徒沒有獲得在大樓內舉行禮拜活動的許可。



監察全球宗教自由機構「敞開的門」（Open Doors）《2023全球守望名單》，被認為是基督徒最困難的50個國家之一，印尼排名第33位。

