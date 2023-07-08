突破調查：6成青少年為前途放棄快樂

突破機構發佈「青少年正負面情緒與自尊感」研究，發現5成青少年生活感壓力，6成放棄追求快樂，7成催迫自己回復心情，機構建議學習接納感受和負面情緒，重尋自信。



是次研究於2021年10至12月期間進行，街頭訪問10-29歲青少年，四成多為男性、五成多為女性，平均年齡18.6歲，成功收回506份問卷。



6成放棄追求快樂 7成催迫自己回復心情



研究發現，51.5%青少年認為個人生活充滿壓力前路不明、60.5%為生活放棄做自己覺得開心的事、74.1%不開心時會催迫自己回復心情、59.7%更表示為免被人覺得自己有問題，即使情緒低落亦會裝作開朗，可見青少年傾向拒絕接納負面情緒。



研究亦發現情緒觀念與「開放面對情緒」相關，49%青少年認為只要不理會負面情緒，就會慢慢「無嘢」，42.9%則同意「向人表達自己有負面情緒會令人以為我有問題」，反映青少年愈抱此情緒觀念，愈不會「開放面對情緒」。



在青少年抗逆力方面，平均分達2.9（4分滿分），根據線性迴歸分析，抗逆力及「開放面對情緒」均有效提高青少年自尊感。可見青少年在困境壓力下，提升抗逆力的同時亦需要建立「開放面對情緒」的態度，例如做自己覺得開心的事、學習接納自己的負面情緒，有助建立自尊感。



接受壓力和負面情緒尋回自信



突破機構事工研究及發展部研究幹事林俊杰指出，由於社會強調效率和競爭，青少年傾向認為自己比不上人，加大了自身的壓力陷入惡性循環。因此鼓勵他們容許自己做覺得開心的事情，學習接受自己的壓力和負面情緒，即使面對困境仍能感到自在、對自己有自信。



執業臨床心理學家崖柏表示，青少年與成年人一樣，常常對情緒有一些誤解，誤以為只要忽略和逃避負面情緒，它就會消失。這反映社會在情緒教育方面的不足。

