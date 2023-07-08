美國路德教會改寫《使徒信經》變LGBTQ+版本：被批異端

明尼蘇達州一間路德教會在驕傲月發放視頻，顯示會眾背誦LGBTQ+版本的《使徒信經》，稱上帝是「非二元的」、耶穌有「兩個父親」，被基督教領袖批為「偶像崇拜」、「異端」和「絕對的精神錯亂」。



埃迪納社區路德教會（Edina Community Lutheran Church, ECLC）位於明尼蘇達州聖埃迪納，6月25日崇拜進行時，該會牧師安娜·赫爾根（Anna Helgen）帶領會眾誦讀《閃耀信經》（Sparkle Creed）。



赫爾根在視頻向會眾說：「我邀請你們在身體或精神上振作起來，今天讓我們用《閃耀信條》的話語來宣示我們的信仰。」該信條主張上帝是「非二元的」、耶穌有「兩個父親」，以及「愛就是愛就是愛的使命」，中譯文如下：



＊我相信一位非二元的上帝，他們的代名詞是複數。



＊我相信耶穌基督，是他們的子女，穿著華麗的長袍，有兩位爸爸，並看待每個人都是上帝的兄弟姊妹。



＊我相信彩虹的聖靈，他打破了我們只有一道白光的形象，折射成一道美麗多樣的彩虹。



＊我相信每天在教堂的眾聖徒，就像愛滋病紀念拼布（AIDS Quilt）多樣的小塊、富有創造力和堅韌力，他們的腳踏在泥土上，驚奇地凝視著星星。



＊我相信每個人都有著愛就是愛就是愛的使命，所以親愛的，讓我們去愛。



＊我相信，榮耀的上帝，幫助我戰勝懷疑。阿門。



《閃耀信條》最初由肯塔基州路易斯維爾以馬內利聯合基督教會（Immanuel United Church of Christ）雷切爾·斯托克斯牧師（Rev. Rachel Small Stokes）於2021年撰寫。



埃迪納社區路德教會（ECLC）是美國福音派路德教會的成員，自1985年以來，一直是該教派「在基督裡和解」倡議的一部分，該倡議旨在促進對 LGBTQIA+：同性戀者、雙性戀者、變性人、跨性別者、酷兒、兩性體、無性戀、無浪漫感受者的路德教徒完全歡迎、包容、和平等。



該「進步」派的路德教會在Twitter發出LGBTQ+版本的《使徒信經》後，隨即受到基督教領袖批評，表示厭惡新修改版本。



牧師兼播客帕特里克·米勒（Patrick Miller）在推特上寫道：「毫無疑問是偶像崇拜，這是禮儀上的不當行為，將莊重的信條改寫成閃閃發光的信條。」



密歇根州牧師曼施雷克（Mannschreck）表示：「它基本上只是一個裝滿人最喜歡的流行語的大垃圾袋。當目標只是將流行語塞進熟悉的句子結構時，它實際上變成了人的說話，並沒有給我們提供任何關於上帝的信息。」

