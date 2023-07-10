瑞典移民基督徒焚燒《古蘭經》引發連鎖反應

瑞典在穆斯林重大節日古爾邦節期間，一名伊拉克基督教移民在首都斯德哥爾摩一座清真寺外縱火焚燒伊斯蘭教聖書《古蘭經》，引發巴基斯坦抗議，國內基督徒社區和教堂受威脅。



維基百科資料稱，古爾邦節又稱「大節」，伊斯蘭教重要節日於回曆每年12月10日，麥加朝聖過後。該節日是紀念先知伊布拉欣忠實執行真主阿拉的命令，將自己的兒子易司馬儀獻上祭壇，然而蒙阿拉寬免用羊羔代替。



《今日基督教》（Christian Today）引述，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）在國會就焚燒古蘭經展開辯論期間，呼籲群眾周五出來抗議。



為巴基斯坦受迫害的基督徒提供法律和實際援助的法律援助、協助和解決中心（CLAAS）表示，抗議活動令人遺憾，基督徒社區和教堂受到越來越多的威脅。



該中心主任納西爾·賽義德（Nasir Saeed）表示，巴基斯坦基督徒在這事件發生後生活在恐懼之中。



他敦促巴基斯坦政府保護該國的基督教少數群體，要求國際社會將基督徒的安全問題作為緊急事項向巴基斯坦領導人提出。



「巴基斯坦政府必須立即採取措施，確保基督徒社區、他們的家園和禮拜場所的安全和保護。人們普遍認為巴基斯坦基督徒與西方有聯繫，這使得每當西方國家發生此類事件時，他們就很容易受到傷害。」



他呼籲全球教會為巴基斯坦基督徒祈禱，「非常不幸的是，巴基斯坦是基督徒支持而建國，75年後他們仍然被視為局外人，被剝奪平等的公民權利，這違背了巴基斯坦創始人穆罕默德·阿里·真納（Mohammad Ali Jinnah）所倡導的原則。」

