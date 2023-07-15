台東街頭隨機殺人 聖靈催逼基督徒父子：「趕快救她！」

台東市日前發生街頭隨機殺人事件，26歲女子被一名男子尾隨割喉，幸得父子三人奮力對抗制止兇手，據悉三人為基督徒，父親表示受聖靈催促逼挺身救人。



案發於台東市中興路，兇手年約50歲尾隨26歲女子過馬路，突然向她熊抱用美工刀襲擊對方，該名女子頸部、喉嚨、耳朵多處受刀傷，奮力反抗之下掙脫。



恰巧調查局台東縣調查站司機許世光及兩名兒子路經，見義勇為下車制止兇徒。父親先落車隨手拿著湯勺，兩名兒子見狀也下車拿著電扇、行李箱等工具救人，將兇徒的美工刀打脫，其餘路人加入一哄而上合力將兇徒制服在地上。



警方透露，疑犯姓張與受害女子不相識，屬隨機殺人手段凶殘，落口供時情緒不穩定，一度拒絕配合警方盤問，疑似患有身心疾病，將控以殺人未遂、傷害罪予以還押。至於被害女子經送院急救後，生命無礙。



見義勇為救人的許世光向傳媒表示，父子三人剛參加教會愛宴，駕車準備回家，路經該處看見事發經過，聖靈向他催逼：「趕快去救她！」並且直覺「不救的話，被害人會被砍死」，相信整件事情神與他同在。



許世光表示，其實下車的時候很害怕，一直向神祈禱，也沒有預計兒子來幫忙，在關鍵時刻非常感謝神，幸好能救到那位女子，沒有發生遺憾的事情。



最後，他囑咐大家珍惜生命、愛惜每一天、享受與身邊的人相處的日子。

