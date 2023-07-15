Z世代網紅TikTok讀聖經1100萬粉絲追蹤

住在美國密蘇里州的奧布里頓（Destiny Albritton）在TikTok向超過1100萬人朗讀《聖經》，在YouTube擁有超過8000名訂閱者，神的話無遠弗屆，遠隔幾個州有人因此信了耶穌。



奧布里頓在TikTok以朗讀《聖經》的方式吸引超過1100萬人的關注，在YouTube擁有超過8000名訂閱者。奧布里頓表示：「我希望透過TikTok讓人們不再對聖經感到畏懼，而是意識到這本書是為他們而寫的，可以將聖經融入日常生活，因為上帝的話語是為我們而存在的。」



作為一位擁有超過600,000名粉絲的Z世代網紅，她在TikTok的賬號是@destinythewonderful。



在新冠疫情封鎖期間，這位充滿聖靈力量且相信聖經的基督徒開始在社交媒體分享聖經。奧布里頓解釋說：「在那個時候，人們充滿恐懼，社交媒體充斥著焦慮、恐慌和負面消息。但當我為自己和家人朗讀詩篇91篇時，我獲得了很多平安。」



她補充道：「有一天，我在Instagram故事分享詩篇91篇，得到非常積極的反饋。那些不常閱讀聖經的人告訴我，他們從我分享的經文中獲得了很多平安。」



正是在那個時候，她開始想到在TikTok以15秒的視頻形式分享每日聖經閱讀摘錄。



幾年後，奧布里頓稱自己為「偶然的影響者」。她說：「我在TikTok的第一個視頻迅速走紅，不斷收到人們觀看和喜歡我的視頻的通知。」



令奧布里頓驚訝的是這些視頻只是聖經的一頁，「我用手指隨著我的聲音閱讀其中的經文。這很簡單，只是聖經，這不是關於我，而是關於神的話語，人們喜歡並與之產生連結。」



奧布里頓曾與哈珀柯林斯基督教出版社和阿拉巴斯特公司合作，向她的追隨者推銷他們的產品，她在視頻中朗讀的是丁道爾版本的《新生活翻譯聖經》。



「令人驚訝的是，有這麼多人希望和我一樣閱讀同一本聖經，並在YouTube和TikTok上關注我。」她說：「在YouTube朗讀整個聖經的章節或書籍，擁有8000多名訂閱者。」



奧布里頓說：「我一生都愛上帝，自從我還是個小女孩時起，為上帝而活就是我的夢想。」她還指，住在幾個州外一個女孩的兄弟很努力與上帝建立聯繫，直到他在TikTok看到了恰好是她朗讀聖經的視頻，信了耶穌。



奧布里頓在YouTube朗讀馬太福音22章

