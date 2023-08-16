鐵窗內的上帝：監獄福音大復興130名囚犯受洗

美國各地監獄出現一股宗教復興浪潮，數以千計囚犯接受洗禮將生命獻給耶穌基督。



國家監獄事工God Behind Bars在Instagram分享，過去的周日至少有130名囚犯在聯邦監獄接受洗禮，其中包括90名女囚犯。



該事工在IG表示：「這些女囚犯生活正在發生改變，她們開始擺脫毒癮，原諒敵對的人，讓耶穌在她們的生命中得勝。」其目標是覆蓋美國監獄系統中的超過230萬人，通過在監獄中建立衛星校園，向囚犯介紹耶穌基督。



為了更好地傳遞福音和精神資源，該事工在2021年推出PandoApp，是一款基於信仰的應用程序，囚犯可以在平板電腦上收聽禮拜音樂和佈道。



據God Behind Bars網站稱，不遺餘力確保每個美國囚犯都能接觸到福音和精神資源，幫助他／她們增強信仰，治癒創傷，打破毒癮，並重新走上正確的道路。



一名囚犯表示，他與耶穌基督建立關係後學會了成為一個快樂的人，即使被判處無期徒刑，仍有盼望和喜樂，相信是來自上帝。



多年來，敬拜領袖和牧者與囚友一起祈禱、唱歌，展現出基督教信仰的力量。這些敬拜活動和社區關懷的努力，給囚犯們帶來新的希望。當囚犯感到孤獨和絕望時，可以通過唱敬拜歌曲找到力量和慰藉。



一名校園牧師表示，God Behind Bars為囚犯提供機會，安排祈禱隊、小組和信徒訓練課程，每晚在囚犯的單位都有祈禱小組，他們邀請其他人參與。



該事工亦指，監獄發生的福音大復興令人興奮，每個人都能感受到其中的喜悅和生活的改變：「上帝正在給監獄帶來復興！耶穌正在做一件新事。」這股復興的影響和重要性在不斷擴大。

