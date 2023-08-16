生態教會監控用水量 推廣可持續生活方式

新西蘭生態教會（Eco Church）監控教堂用水量，邀請政府水務工程師分享技巧，例如讀取水表數據了解用水變化、安裝節水器控制沖水量，並將節約觀念推廣至社區。



位於紐西蘭漢美頓教堂（Chartwell Cooperating Church）在網頁發佈消息，作為新西蘭生態教會（Eco Church）其中一員，教會進行用水量審計，邀請政府水務工程師查特韋爾（Heather Kikkert）分享技巧，同時幫助對用水量審計有興趣的教會。



讀取水表數據了解用水變化



查特韋爾表示，首先尋找水表是了解自己用水情況的關鍵。水表通常位於進入教堂的服務線上，靠近關閉水源的位置，在藍色矩形蓋子下方。如果不清楚水表的位置，可以聯繫當地政府並請求幫助。



讀取水表的數據也很重要，每個城市或地區的市政府都可以提供過去的抄表記錄。通過記錄水表的黑色和紅色數字，可以看到較短期間（例如每周）內的用水變化情況，建議每周記錄一次讀數，持續4-8周，並在表格上標記日期和時間。



為了解自己的用水量，需要減去前一次的讀數以得到當前的用水量，並將讀數之間的天數除以得到每天的平均用水量。使用電子表格（如Excel）可以很方便地進行計算和跟踪。



對比過去的賬單讀數還可以了解修復漏水的效果，或在設施未使用時水量相對於新冠疫情封鎖時的下降情況。這有助於確認水表讀數是否與設施正常使用的水量相符。



了解自己的用水量是高還是低也是重要的。通過跟踪用水量，可以知道設施的典型用水量，每天的平均用水量。比如之前的例子中，漢美頓教堂的典型用水量在每季度約為40千升，即每天約為300-400升。而新冠疫情限制時期的用水量下降到每天約為160-170升，這表明設施的租賃或使用量尚未恢復到疫情之前的水平，或者漏水已經修復。



安裝節水器控制沖水量



另外，對於其他有興趣進行用水量審計的教會，一些可行的策略是安裝節水器具，如雙沖馬桶；在水箱中放置磚塊或瓶子以減少沖水量；或者安裝重物在沖水系統上，使其在停止按下按鈕時停止沖水。



查特韋爾指出，在進行用水量審計過程中，通過適當的記錄和計算，教會可以更好地了解自己的用水情況，並採取相應的節約措施。這將有助於保護水資源、提高可持續性。

