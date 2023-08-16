香港書展 彭培剛10問激勵基督教出版未來

2023香港書展開鑼，基督教出版聯會7月19日於基督教坊舉行開幕禮，今年主題為「閱讀在這裏遇上」，11間出版商參展舉辦近40場講座，大會期望讀者與喜愛書籍和作者相遇，並找到滋養心靈和真理的內容。



基督教坊籌委會主席黃煒霖在開幕儀式上表示，今年共有11家出版商參展，超過20家同業舉辦近40場講座，希望這次書展不僅是朋友們之間的相遇，更希望讀者能夠在書展上與自己喜愛的書籍和作者相遇，並與朋友分享喜歡的閱讀材料。



基督教出版聯會顧問及董事梁美英牧師為書展祈禱，感謝能夠回到會展中心，並希望主能夠激勵文字工作者堅守使命，出版機構展示新書和合一的精神，讓讀者在尋找閱讀之時，能夠找到滋養心靈和真理的內容。隨後，該聯會的董事陳永文朗讀詩篇62篇5至8節。



大會嘉賓宗教教育中心總幹事彭培剛法政牧師借用學者「10個問題成為美好的你」啟發基督教出版的未來發展：



1. 你有何特別之處？神給你甚麼恩賜而努力發揮；



2. 為哪些感恩？ 神給你甚麼機會，彭培剛自言宗教教育中心出課本之外，探討有甚麼可能發展的機會，從對話尋找方法創造未來，從而出版繪本，兩者互相補助；



3. 哪些戲一看再看？彭培剛表示對《浪子的故事》有深刻感受，在出版觸動群眾能夠發展新路向；



4. 你喜歡自己生活，上帝用你嗎？文字工作如果拖著行就會出現問題；



5. 你的墓誌銘是甚麼？保羅說當跑的路已經跑盡，出版社過去之後人們如何再見到你；



6. 誰人不喜歡你？出版社透過調查、祈禱，認為值得做的便去做，因為不能滿足每個人都喜歡；



7. 誰最掛念你？哪些讀者群喜歡你的出版；



8. 怎樣變得更可愛，更新而變化？彭培剛憶述牧會前帶領童軍的時候，壁報板時常更新；



9. 怎麼樣愛的行動？他指恩慈內化成為自己，自我運行好像呼吸一樣，同樣對待人也自然看到人的需要；



10. 人可以改變嗎？ 若是在基督裏舊事已過都變成新的了，彭培剛相信人會改變否則出版便失去意思。



彭培剛總結說，這10個問題將幫助他在牧會和出版工作中更好地帶領著前進。



在致謝中，董事主席廖金源牧師祝福書展圓滿成功，希望每一位參展者和讀者充滿活力，並從閱讀中找到自己的價值。隨後，開幕典禮正式開始。



第33屆香港書展於7月19至25日在香港會議展覽中心舉行，主題為「童來悅讀少年時」。基督教坊的展覽廳位於1樓AB場館，以「閱讀在這裏遇上」為主題，讓參展者和讀者提供屬靈、豐富多彩的閱讀世界。

