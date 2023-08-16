香港書展 ChatGPT顛覆圖書出版籲道德底線不可退

ChatGPT顛覆圖書出版業？香港書展國際論壇上，劍橋大學出版社潘群表示學術作者及編輯自由使用新興技術，但強調 AI 需培訓防虛假訊息。果麥文化傳媒總裁瞿洪斌分享 AI 能獨立完成漫畫書籍，但短期內不能取代人類創意。法律專家何天翔律師表示，只有在 AI 僅用於改進已有作品時，作者創作的部分才享有版權保護。



學術作品須原創 AI未符合作者問責制



劍橋大學出版社亞洲區學術總監潘群指出，程式設計領域的問答網站Stack Overflow根據第563章暫時禁止在 Stack Overflow 的帖子使用 ChatGPT 生成的文本。這是一項臨時政策，旨在減緩使用 ChatGPT 創建的答案的湧入，有關使用此工具和其他類似工具的最終政策是什麼，需要與 Stack Overflow 工作人員討論，很可能在 Meta Stack Overflow 上討論，總體而言，因為從 ChatGPT 獲得正確答案的平均率太低，所以發布其創建的答案對網站以及詢問或尋找正確答案非常有害。



對於劍橋大學出版社亦有既定的政策，由於學術部出版的是一系列高品質學術科研內容，包括期刊、高教科研、圖書參考資料等，劍橋大學學術出版部董事總經理曼迪·希爾（Mandy Hill）表示，生成式人工智能可以實現新的研究和實驗途徑，學術作者、同行評審員和編輯應該可以自由使用他們認為符合適當指導方針的新興技術，就像他們使用其他研究工具一樣。



然而，不接受人工智能為作者符合問責制，大型語言模型（LLMs）工具可能不會被列為劍橋出版的任何學術著作的作者，因為作者要對其研究論文的準確性、完整性和原創性負責，包括人工智能的任何使用。



對人工智能的任何使用均不得違反劍橋的剽竊政策，學術作品必須是原創的，不得在沒有充分引用和轉錄的情況下呈現他人的想法、數據、文字或其他材料。因此不會假設人工智能產生的出版物帶著準確性而歸屬於出版社。



潘群還認為，人類培訓 ChatGPT 需緊守底線而且要監管，避免出現誤導、冒犯和虛假的訊息。



另方面，人工智能技術已經應用於出版社數字研究平台，編輯流程可以提高生產力和作者體驗。潘群提到，人工智能在教育方面仍然提供正面的幫助，例如貧困家庭孩子可以藉著人工智能協助家課補習，相對付出較低費用，這對教育輔導是正面的。



AI促銷售、革新校對、獨立完成漫畫書



果麥文化傳媒總裁瞿洪斌指出，人工智能對選題決策智能優化，數據分析系統代替個人喜好的傳統選題，大大減低失誤率，他舉例人工智能分析作者既往作品銷售、知名度和對媒體的影響力、同類型產品銷售、投資回報率、定價銷售手段、新媒體主播達人等。



人工智能也革新校對系統，過往人手校對時間慢、周期長、錯誤率無保障。人工智能有效偵測到錯別字、異體字，甚至敏感字。



插圖和繪本也具顛覆性，根據故事劇本，例如人物形象、角色對話自動生成漫畫故事情節，獨立完成漫畫書籍，而且創造出新的創作方式和表現形式。



對於人工智能會否取代作者和編輯，瞿洪斌認為人工智能對內容和文化的理解短期內不可能達到人類的水平，人工智能可以達到準確標準化，但不可能形成人格化、個性化。



作者創作部分屬版權保護



至於人工智能產生的圖像和出版物的版權問題，城市大學法律博士何天翔律師指出，無論是開發商還是營運商，如果錯誤判斷內容是由人工智能生成，正如美國版權局所說：他們並沒有做出實質性的貢獻。



例外是，作品如果已經基本完成，作者只是用人工智能進行打磨，或者是作者在人工智能化的內容上進行改進，對於他們自己創作的部分當然有版權保護，因為人工智能生成的內容通常會是輸入者意料之外的。

