袁天佑牧師網誌最後講章：願上帝的國早日降臨！

香港基督教循道衛理聯合教會前會長袁天佑牧師7月15日安息主懷，留下無數訓言於後世，在其個人網誌最後一篇講章不忘為國求福，盼社會有「慈愛、誠實、公義、和平」，此為人民追求的生活，並且願上帝的國早日降臨！



真正和諧：尊重不同聲音



該篇講章寫於去年聖靈降臨後第七主日，題目為「歸回上主，爾國降臨」，析解詩篇85篇、路加福音11章1至13節。



文章開首引用詩篇85篇，《和合本修訂版》的標題是「 為國求福」，即是為所居住的地求平安也是信徒當做的事，該詩篇背景描述猶太人被擄歸回初期，人們充滿喜樂但很快被生活困苦壓迫吞噬，社會出現不公義，貧窮人沒有權力受到欺壓。



詩人大衛回望昔日上帝拯救以色列民，請求上帝收回怒氣赦免百姓的罪孽，詩篇第二段為哀歌求上帝回轉憤怒止息賜百姓平安。



袁牧師指出：「慈愛、誠實、公義、和平是上帝的屬性……也是建立一個穩固的國家、健康的社會重要根基。」誠實是今天社會需有的，公義即是不偏待人；和平與平安不單是個人內心，也包括人與上帝、人與人之間和好關係。



要達致和諧並不等於沒有爭議，袁牧師認為：「和諧與和平也要有不同的意見，不一定接受不同的聲音，但容讓存在和尊重才是真正的和諧」，並指天空彩虹也有七種顏色而且美麗和諧，一首樂章也有高低音才動聽。



慈愛、誠實、公義與和平：社會才有平安



在講章下半部，袁牧師引用路加福音11章1至13節「願上帝的國降臨」， 此為耶穌教導人的主禱文，囑咐我們恆切禱告，上帝必將最好的東西加給祂的兒女。



主禱文開始，祈求上帝的旨意，就是基督徒身體力行，活出公義、好憐憫、存謙卑的心與上帝同行實踐和平。



在香港要變得更好，惟盼社會之中有慈愛、誠實、公義與和平，社會才有平安。袁牧師囑咐信徒：「上帝必然示意賜人平安，但人也必須要歸回上帝的平安裡，在生活中實踐慈愛、誠實、公義、和平，也與其他人一起追求，同促上帝的國早日降臨！」

