玩轉聖經世界：基督教「排毒」遊戲合家歡

兒童上網打機不一定壞事，一個基督教娛樂平台透過視頻、遊戲、漫畫讓玩家代入聖經人物，展開冒險之旅，直至與上帝相遇，而且有「排毒」功能。



基督教付費娛樂平台TruPlay在IOS和Android推出遊戲、線上漫畫和視頻，類似Netflix，用戶訂閱之後可以享受各式各樣的娛樂，結合玩樂與信仰於一身，認識真理激發年輕一代追求上帝的心。



其中一款益智遊戲，玩家可以建造一扇彩色玻璃窗，聽到夏娃和挪亞等聖經人物親自敘述他們的故事。另一款名為《大衛王之戰》的遊戲，講述聖經英雄從青少年時期到成年時期的冒險經歷。



《Rhymverse》遊戲以聖經為藍本打造出一個奇幻的世界，用家在當中扮演各種人物角色展開冒險旅程，當他們戰勝邪惡時，上帝找到了向他們顯現自己的方法。



對於兒童線上娛樂不少家長擔心接觸有毒內容，TruPlay遊戲在於排毒。根據CyberSafe Kids' 2021-2022 審查統計，兒童接觸有毒內容日益增加，與抑鬱自殺有關。



該項調查發現，64%兒童在線遊戲跟陌生人聯繫；兒童接觸令他們困擾的內容沒有告訴父母；95%12歲的兒童擁有自己的智能手機，比過往一年增加2%。



TruPlay始創人及總監布倫特·杜辛（Brent Dusing）表示，推出的娛樂遊戲旨在「排除毒素」，將文化與上帝聯繫一起，而且遊戲不單適合兒童更鼓勵家長與孩子一起遊玩，從中互相分享信仰，建立基督化的家庭，期望用家將真理帶到家庭，看到年輕一代真正的改變。

