化學家顛覆聖經動物觀：挪亞派烏鴉尋找陸地

著名有機化學家堀内昭出版新書《聖書の動物よもやま話 》（暫譯：聖經動物故事），從中了解當時居住在古近東地區的人，如何看待這些動物，同時顛覆聖經傳統所說，如挪亞派去尋找陸地的鳥並非鴿子，而是烏鴉。



堀内昭為基督教私立大學立教大學名譽教授，對動物極感興趣。書中提到聖經是一本古老的書籍，其故事背景設定在地中海、以色列及周邊地區。當時，人與動物的距離比現在更為接近，聖經中提到的動物讓我們更好地了解當時居住在這一地區的人們是如何看待這些動物的。



日本野鳥學會會長、立教大學名譽教授上田恵介在日本媒體Christian Press及Honhiro.com介紹該書，書中分為四章。



第一章關於「牲畜與人類身邊的事物」，介紹熟悉的羊、驢、馬、牛、豬、駱駝等動物。在中東地區，駱駝是非常重要的牲畜，有些動物在聖經中經常出現，而有些動物則很少出現。例如，羊常常被用作祭祀給神，但貓卻只出現了一次。



第二章介紹野生動物，在地中海沿岸出現一些有限的野生動物，包括猴子、豹子、老虎、鹿和兔子。這表明當時人類的活動範圍已擴展到亞洲和非洲，而且是一個蔓延的現象。



第三章關於家禽，包括鴿子、雞和野鳥如烏鴉、麻雀等。作者指出挪亞方舟故事中，挪亞派去尋找陸地的第一隻鳥並不是鴿子而是烏鴉。雖然人們對烏鴉的好惡不一，但是烏鴉對於那個時代的人來說是甚麼樣的存在，值得思考和重新再發現。



蝗蟲和蚱蜢也以「有翅膀」的形式出現。事實上，地中海沿岸長期受到飛蝗對農作物造成的威脅。然而，這些飛蝗實際是生長在沙漠周邊半乾旱地區的沙漠蝗蟲。對當時的人們來說，這些蝗蟲造成的損失相當巨大。然而聖經中也提到，這些蝗蟲是可以食用的，這反映了人們的適應能力。



最後一章關於水生動物、爬行動物和海洋魚類，書中介紹各種動物，從青蛙和蛇，到鰻魚和鯨魚。除了介紹獲得珍珠的珍珠貝外，還提到用作染料的紫貝和作為香料的牡蠣，讓人聯想到作者在有機化學領域的專業知識。

