神蹟！宣教組織西非佈道6萬人信主

福音派宣教組織「世界豐收環球」最近在幾內亞比索、贊比亞、秘魯舉辦福音活動，超過66,000人決志信基督。在幾內亞比索數千名年輕人追隨基督；在贊比亞幫派陰影下無數年輕人改過自新；秘魯則有許多人坐4小時車程來聽佈道會。



世界豐收環球（World Harvest Global）為福音派國際基督教宣教組織，其官網稱為致力履行大使命，將通過大規模推動全國城市福音運動，將福音大規模地傳播到每個大陸，並且帶領數十萬人回應耶穌基督的呼召。



總部位於德克薩斯州的世界豐收環球最近在幾內亞比索、贊比亞、秘魯等西非國家和南美洲舉辦福音活動，據報導超過66,000人決定歸信基督，現正計劃在美國舉辦有史以來的第一次十字軍東征。



始人兼總裁雅各布·埃伯索爾（Jacob Ebersole）表示，計劃明年在南卡羅來納州舉辦首次在美國的聚會，「我們奉耶穌的名，將看到上帝的行動從那裡開始，並蔓延到整個南卡羅來納州。除此之外將發生的一切事情交給主。」



埃伯索爾還向《基督郵報》分享在幾內亞比索、贊比亞、秘魯的福音佈道實況：



幾內亞比索：佈道遭投訴 總統卻放行



世界豐收環球3、4月在幾內亞比索首都比紹和加布市舉行了一系列十字軍活動。埃伯索爾指，幾內亞比索是穆斯林佔多數的國家，基督教徒則佔11%以上。



在過去一年的佈道活動，雖然經歷無數困難和挑戰，但福音的大門打開，福音佈道在這國家大復興，數千名年青人歸信主耶穌，他們走上街頭敬拜甚至在機場加入巡迴佈道。



佈道過程遇到不少挑戰，由於街頭佈道被投訴噪音過大，最後組織領導人埃伯索爾終於跟穆斯林的總統會面，神蹟地總統竟然幫助他們將設備從邊境運進國內。



整個城市充滿歡樂，經過兩次大型十字軍東征，18,500人信耶穌，還未包括通過西非國家其他佈道，計有數千人。



贊比亞：幫派陰影下大批年輕人信主戒毒



在贊比亞同樣出現大復興，贊比亞是南部非洲國家，這座城市的幫派活動聞名，然而每天晚上舉行崇拜時大批年輕人站出來，不單只接受耶穌為個人救主，還希望改過自身，拆除偶像、戒毒、戒煙酒，這些震撼的場景從來都未見過。



秘魯：慕道者坐4小時車程來聽福音



在秘魯，今年5月舉行了一次大型佈道會，在人煙稠密的利馬地區舉行，其實這都市亦是危險之地，充斥著大量的性交易犯罪的事，然而卻有不少人竟然坐4小時車程來到聽佈道會，幾乎每晚的人數都倍增。



佈道活動結束後，還舉行慶祝日，當地牧師跟初信者栽培，該次福音佈道有3,500人決志信主。



埃伯索爾總結，外展事工取得的成就，也令他不禁大吃一驚，從來未見過也沒預料到神的工作何等偉大。



他透露，本身來自一個破碎家庭，直至2006年十多歲的時候才成為基督徒，當時一位牧師在一間餐館停車場外向他傳福音，自此埃伯索爾領受神的呼召，就好像當年那位牧師一樣向迷失的人傳福音報喜信。



埃伯索爾還自稱，是一位福音傳教士、牧師，肩負著全球福音大使命，讓世界各國遇見耶穌基督。

