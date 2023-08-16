耶穌愛華埠培靈會：揭示約翰福音大使命奧秘

紐約短宣中心2023耶穌愛華埠網上培靈會7月30日舉行，主題「一石三鳥」，溫清華牧師談《約翰福音》大使命，從經文20章19至23節啟發今天信徒：被差遣是延續主向人見證。



溫清華牧師首先指出，聖經記載大使命的經文有四處：馬太福音28章16至20節；馬可福音16章14至18節；路加福音24章44至49節；使徒行傳1章4至8節。



四個版本共通處是：去／施洗／受洗／門徒作見證人，約翰福音的版本有別其他，多了約翰的解釋例如：這是七日的第一日／門都關了，還有形容主復活的形體不受阻隔、站在門徒中間邀請他們看自己肋旁的傷痕。



約翰福音交代主耶穌與門徒相遇的時間和地點時，門徒反應是喜樂和安慰；耶穌提及祂給門徒的應許：「我留下平安給你們，我將我的平安賜給你們。我所賜的不像世人所賜的，你們心裡不要憂愁也不要膽怯。」（約14:27）



耶穌繼而把手和肋旁指給門徒看，除了證明是復活的主，更重要是應許門徒祝福臨到。耶穌重複兩次說「願你們平安」意思是我們既然蒙主祝福，就要把祝福傳送給其他人。



還要將神的差遣的說話講出來：「父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。」（21節）這裡有三層意思：禱告時差遣的基石／主耶穌的差遣是我們的範例／我們的被差遣要表明差遣者。



溫清華解釋，我們不是模仿耶穌怎樣被差遣，而是參與在耶穌被差遣的過程中，這是約翰記載的大使命與其他福音書記載不同之處；今天信徒被差遣是延續主向人見證。



耶穌第三句說話就是「向他們吹一口氣說：你們受聖靈！」（23節）原文翻譯是被動完成式動詞：「若你們赦免誰的罪，他們的罪就已被赦免。你們留下誰，他們就被留下。」 意思是赦免人的罪是來自耶穌並非自己的能力。耶穌用行動和說話顯示神的創造，這是約翰福音大使命最重要的地方。



紐約基督徒短期宣教訓練中心舉辦，一年一度的耶穌愛華埠短宣周於7月28日至8月13日實體及網上進行，目的向華埠同胞傳福音、撒種、收割，在社區展示教會合一的見證。7月30日晚上舉行「一石三鳥」網上培靈會，紐約市中華海外宣道會退休牧師溫清華講道。

