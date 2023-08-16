國際青年日提升資源節約意識

2023年國際青年日（8月12日）聯合國倡議「培養青年綠色技能：邁向可持續的世界」，提升年青人意識將資源節約態度涵蓋生活層面，聖經早於創世時期已強調保護環境和維護大地。



資源節約態度涵蓋生活層面



今年聯合國國際青年日主題「培養青年綠色技能：邁向可持續的世界」，強調在全球轉向可持續發展和環境友善型社會的過程中，綠色技能的培養至關重要。



據聯合國網頁稱，綠色技能指的是具備在可持續和資源節約型社會，所需的知識、能力、價值觀和態度。綠色技能不僅涵蓋職業環境中應用綠色技術和流程的知識和技能，還涵蓋了在工作和生活中促進環境可持續決策的跨領域技能。



因此，綠色技能是跨學科，並與不同年齡段的人息息相關，但對於年輕人而言尤為重要，因為他們將為可持續發展做出更長時間的貢獻。



為了慶祝2023年國際青年日，聯合國秘書長青年事務特使辦公室將舉辦一系列活動，重點展示年輕人在創造一個更美好共享的世界時所展現的韌性、智慧和領導力。



聯合國經濟和社會事務部將與聯合國全球倡議合作，組織全球網絡研討會，致力於提供關鍵信息和數據，並促進有關青年綠色技能的討論和思想交流。



研討會將聚焦國際組織、國家政府以及該領域內年輕專家的觀點。經濟和社會事務部還將開發知識產品，以支持並鼓勵利益相關方在不同文化背景下發揮作用，共同推動及慶祝2023年國際青年日。



上帝創世強調維護大地



聖經亦有強調保護環境和維護大地的教導，在創世記1章28節：「上帝賜福給他們，又對他們說：『要生養眾多，遍滿地面，治理這地。』」提到的「治理這地」可被解釋為負責照管大地和其資源的責任。



「耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理看守。」（創2:15）表明上帝將人置於伊甸園，要求人顧慮、修理和管理這片大地。

