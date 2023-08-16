女青《祖父母的快樂繪本》計劃 綴寫幸福回憶

女青賽馬會家庭健康促進中心主辦《祖父母的快樂繪本》計劃，旨在引導小朋友以文字和圖畫記錄與祖父母的美好時光，並親手製作繪本送給祖父母，以促進和諧家庭關係；是次計劃吸引190個家庭製作209本快樂繪本。



基督教女青年會網頁指，為了回顧計劃成果，該中心於上月舉辦為期兩天的跨代遊戲日及計劃分享會。在展覽中參觀者可以看到小朋友為祖父母製作的繪本，以及他們一起拍的全家福照片。此外，還展出「祖伴童行—我和祖父母的相處時光」繪畫比賽的得獎作品。



作品涵蓋各種主題，包括祖父母的畫像、家庭樹、與祖父母的約會、祖父母的人生故事、寫給祖父母的信件等。通過參與製作繪本，小朋友主動了解祖父母，增加與長輩相處的機會；而祖父母則可以與孫兒分享自己的經歷，讓孩子更加肯定他們對社會的貢獻，進一步促進彼此之間的了解和關係。



展覽現場還設有各種懷舊遊戲、即場三代人像速畫和互動展板，幫助小朋友更好地了解家庭成員之間的關係。大會另設攤位供孩子親手製作祝福明信片。參與計劃的小朋友也以話劇形式演繹了他們對計劃的感受，並親自分享繪本的內容，許多家庭都帶著三代人一同參加活動，場面格外溫馨。



該中心還準備了精美的繪本套裝，鼓勵參觀者製作獨一無二的繪本，進一步增強他們對跨代共融的關注。

