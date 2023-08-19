凌晨3時您在做甚麼？凌晨3至6時在聖經稱為「第四更」，聖經描述這段時間是祈禱、讚美上帝和默想最佳的時刻，例如尋求上帝的指引、祈禱覆蓋所愛的人、影響孩子的生活、尋找和平與安寧。



作家阿賓博拉（Emmanuel Abimbola）在i believe.com撰文，列出聖經提到零晨3時曾經發生的事件，包括耶穌在水上行走。



在聖經凌晨3至6時被稱為「第四更」，這個術語源自古羅馬將夜晚分為四部分的做法。正如聖經中所描述，這段時間與祈禱、讚美和沉思有特殊的聯繫。



詩篇119篇147節： 「我趁天未亮呼求；我仰望了你的言語。」；詩篇108篇2節：「琴瑟啊，你們當醒起！我自己要極早醒起！」



在新約馬太福音14章24至33節，耶穌在水上行走，門徒們因害怕而誤認為祂是鬼魂，根據古代猶太教的信仰，夜晚被認為是可以看到靈魂、幽靈和惡魔的時候，然而這種想法顯然是錯誤的，因為耶穌始終賦予我們戰勝敵人的權力，沒有任何限制。 。



凌晨3時祈禱的意義



阿賓博拉繼續指出，聖經多次提到在特定時間祈禱具有特殊意義的例子，其中一個例子就是凌晨3時的祈禱，通常被稱為「守望祈禱」。



禱告守望的概念植根於這樣的信念，耶穌在地上傳道期間，經常會在清晨起床祈禱（馬可福音1:35），一天之中這時間的特點是寧靜，可以與上帝不間斷地交流，例如尋求上帝的指引、祈禱覆蓋所愛的人、影響孩子的生活、尋找和平與安寧。



尋求上帝的指引：凌晨3時祈禱表明我們願意為家庭尋求上帝的指引和智慧。通過將我們的計劃和願望交給祂，承認祂對我們生活的主權，邀請祂在我們應對婚姻和養育子女的挑戰時，引領和指導道路。



祈禱覆蓋所愛的人：作為父母和配偶肩負著在精神、情感和身體，保護和培育家人的重大責任。凌晨3時可以為配偶和孩子代禱，讓他們得到神的愛、保護和恩惠。



影響孩子的生活：凌晨3時對於孩子來說可能看起來不尋常，但在這個時候為他們祈禱，對他們的生活產生重大影響。作為父母，我們可以對孩子表達祝福和肯定，將他們的夢想、目標和安全託付給慈愛和關懷的天父。



尋找和平與安寧：清晨的寧靜提供了在和平與安寧的環境中，與上帝聯繫的理想環境。通過將這段時間奉獻給祈禱，我們可以在上帝的存在中找到安慰，在生活的挑戰中體驗他的平安和力量。

