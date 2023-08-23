電影《60號公路》：聖經英雄與耶穌走過的高速公路

146英里見證了無數聖經人物與耶穌傳道走過的道路，這些故事濃縮在《60號公路：聖經高速公路》電影，為你訴說亞伯拉罕、雅各、約瑟、大衛、耶穌度過的日與夜。



《60號公路：聖經高速公路》（Route 60: The Biblical Highway）由前美國駐以色列大使大衛·弗里德曼（David Friedman）和前國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）主演，以紀錄片形式展現。



在電影中，兩人帶領觀眾沿著60號公路前行，這條道路見證了亞伯拉罕、雅各、約瑟、大衛等聖經英雄的故事，以至耶穌傳道醫治的教導。他們將在旅程中討論每個地點的聖經意義和現代意義，並分享他們在這些地方所感受到的感動。



在古老的聖經之路——60號公路從以色列最大的阿拉伯城市拿撒勒，前往以色列高科技中心之一貝爾謝巴，在猶太人和基督徒共同的遺產為背景之下，探討聖經事件在這條道路上發生的事情，並展示了其對於這兩個宗教的意義。



該部電影由 Trinity Broadcasting Network 和 Fathom Events 製作，將於9月18至19日在影院上映。



弗里德曼表示，他在經歷了美國政府禁止參觀聖經遺址的政策後，希望能夠向更多人展示這些地方的魅力和價值。



他認為，60號公路與猶太基督教價值觀有著深刻的聯繫，對於引導社會走向和平與相互尊重的未來至關重要。希望通過這部紀錄片，能夠讓觀眾更深入地理解這種連結，並從中獲得靈感和啟發。



《60號公路：聖經高速公路》將帶領觀眾感受這條古老的聖經之路，讓他們更好地理解這些地方對於猶太人和基督徒的重要性。這部紀錄片不僅僅是一部關於古代文本的探索，更是一個關於信仰、價值觀和共同遺產的故事。

