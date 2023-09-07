法國限制宗教自由？世俗法禁學生穿宗教服飾

法國教育部9月起禁穆斯林女學生在公立學校穿長袍，指服裝違反世俗法（secular laws），法國2004年亦頒佈法律禁止學生穿著表明宗教信仰的服裝，包括戴大型十字架項鍊、猶太教的基帕帽。



法國教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）27日表示，9月起禁穆斯林女學生在公立學校穿長袍，理由是違反世俗法，早前擬禁止女性佩戴伊斯蘭頭巾引起社會爭論。



法國是一個堅持世俗原則的國家，並有相關的法律來保護這一原則。世俗法（secular laws）旨在確保政府和宗教之間的分離，並確保公共領域的中立性。然而卻引起不少爭議，認為法國違反了宗教自由的立場。



一個常見的爭議是關於宗教服飾的規定，以及宗教象徵在公共場所的展示。2004年法國法律禁止在公立學校和公共機構中展示宗教象徵，例如十字架或頭巾等；另一個爭議是穆斯林女性的頭巾（如頭巾、臉紗等）。法國法律禁止人在公共場所戴著遮蓋臉部的服飾，被人認為是對宗教自由的限制。



法國政府表示，主張這些規定是為了維護公共場所的中立性和平等，確保每個人都能夠在公共領域中享有平等的權利和機會，是為了保護社會的整體利益，確保沒有任何宗教團體能夠壟斷公共空間；政府當局並指一直在努力平衡保護世俗原則和宗教自由之間的關係，並持續評估和調整相關法律。

