10號颶風蘇拉逼近 默想耶穌平靜風浪12個重要教訓

隨著超強颱風蘇拉逼近香港，天文台晚上（9月1日）發出10號颶風信號，面對颱風威脅基督徒可以求耶穌賜予平靜的心境，有牧者將耶穌平息風浪的故事分解成12個重要的教訓，鼓勵人們放心倚靠主勝過內心恐懼，願所有市民能夠安全度過颱風襲擊。



超強颱風蘇拉吹襲香港，天文台晚上（9月1日）發出10號颶風信號，台長陳栢緯昨天在記者會指隨著蘇拉逼近天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈，呼籲市民盡早完成所有防風防水浸的措施。



颱風往往帶來巨大破壞力，基督徒除了與一般市民做足預防措施，還可作甚麼？祈禱颱風不要來？颱風是自然現象，祈求颱風不要發生的可能性不大。基督徒可做的是求耶穌平靜「風浪」，以內在寧靜心靈應對外在的風暴。



信心教會（Faith Chapel） 查德·羅傑斯牧師（pastor Richard Rogers）曾在佈道會講述「風暴」，他指毫無預兆的暴風雨常令人感到恐懼，四福音書記載耶穌平息風浪的故事啟廸我們，他將有關經文歸納為12個重點，從中看到門徒的恐懼對比耶穌的權能：



1. 暴風雨毫無徵兆地襲來



2. 暴風雨威脅著門徒的船



3. 當門徒呼喊耶穌時，暴風雨引起了門徒的恐懼



4. 耶穌並不擔心風暴



5. 耶穌回應門徒的呼召



6. 耶穌提醒門徒除去內心的恐懼和缺乏信心



7. 耶穌平息風浪



8. 耶穌戰勝風暴的權柄令門徒們驚嘆不已



9. 門徒擔心自己快要滅亡了



10. 門徒需要看到耶穌在他們恐懼的時候積極地出現



11. 門徒非常驚奇，風和海竟然聽從了耶穌的命令



12. 門徒對耶穌的敬畏與日俱增，出乎意料



那天平靜的不僅僅是風和浪，門徒得到了很大的教訓，是一個值得記住的教訓。



羅傑斯牧師總結，當耶穌針對特定情況說話時，讓人的信心升起，讓平安與平靜充滿你的靈魂。呼求耶穌，祂有權柄勝過我們的人生風暴，讓主的話戰勝我們內心的恐懼。

