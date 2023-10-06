學生福音運動萬人赴會：啟發Z世代隨處傳揚耶穌

英國伯明翰一場學生福音運動在暑假展開，來自31個州、6個國家、230間教會、11,000多人參加，一起祈禱、敬拜和學習聖經；大會第二天32人在旅館泳池受洗，並鼓勵學生回到教室、校園和家中隨處傳揚耶穌的名字。



由高地教會（Church of the Highlands）主辦「Motion學生會議 2023」（Motion Student Conference）7月27至29日在阿拉巴馬州伯明翰舉行。馬里蘭大學畢業生勞倫·麥基森（Lauren McKeithen）在beliefnet.com分享消息。大會吸引31個州、6個國家、230間教會、11,000多人參加，一起祈禱、敬拜和學習聖經，參加者年齡從初中到大學，青年領袖也參與其中。



Motion學生會議目的是激勵年輕一代活出以弗所書2章10節的信仰：「我們原是他的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。」並在會議後加入社區團體，將所學應用到實際生活中。



高地教會副牧師馬克·佩圖斯（Mark Pettus）表示，該教會的青年事工團隊計劃在夏末舉辦這次會議，讓學生們在新學年開始時更加熱衷於活出上帝的旨意。這一代學生對上帝充滿熱情，他們正在尋求耶穌的愛，並希望讓其他人也體驗到這份愛，這是令人鼓舞和激勵人心的。他補充，今年參加人數比去年增加了18%，包括敬拜領袖與學生。



有報導稱Z世代的美國人對參加宗教儀式不太熱衷。根據沃爾頓家庭基金會和Murmuration與SocialSphere聯合發布的民意調查，只有28%的Z世代表示承諾每月至少參加一次宗教儀式，14%的人則自稱無神論者或不可知論者；這突顯了Motion 學生會議的意義。



隨著Motion會議結束，該會近日在臉書貼文分享參加者的見證。學生 Lexie指在會中受洗接受了主耶穌：「Motion學生會議永遠改變了我的生命！在大會的第二天，我決定受洗，並立刻告訴了我在校園裡的一位年長女生。那天晚上，有32人在旅館的游泳池受洗。那是我第一次受洗，是如此特別的時刻。我將永遠感激大會繼續每年夏天參加！」



該會在臉書還稱：「 Motion精神不應該因為我們離開這個場地而結束！當我們回到教室、校園和家中，讓我們隨處傳揚耶穌的名字！」

