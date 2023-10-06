萬國兒童佈道團：戰地福音烏克蘭教堂擠滿人群

萬國兒童佈道團（Child Evangelism Fellowship）自1937年以來確保每個孩子聽到福音，得到靈性培育融入當地教會，縱使俄烏戰爭爆發、火災、颶風和地震，這些挑戰都沒有阻止福音的傳播。



根據《基督郵報》的報導，僅在2022年，萬國兒童佈道團就全球培訓了近50萬名教師。該團副總裁埃斯蒂夫斯（Moises Esteves）強調「符合聖經且兼具文化敏感性」的教學非脊重要。這一方法包括創作符合聖經原則的文學作品，並在翻譯時考慮到文化的細微差異。



埃斯蒂夫斯表示：「如果孩子願意接受基督，你會如何與他們互動？他們需要接受如何提供救贖咨詢的培訓，因此在服務孩子時，我們需要培訓並理解各種技能。」



他還說：「我們的工作結構已經穩定，我們準備加速事工的指數級增長。我們有著明確的策略，例如讓兒童與兒童接觸，即教導年齡較大、更成熟的兒童向同齡人傳播福音。這是一次美好的培訓，我們將在未來幾年加快推進。」



兒童福音進入俄烏 烏克蘭教堂擠滿人群



萬國兒童佈道團亦在世界範圍內影響深遠，特別是在歐洲，做出了大規模行動，如在烏克蘭和俄羅斯等國家進行福音傳播。埃斯蒂夫斯表示：「我們從烏克蘭了解到的事工報告令人難以置信，上帝在這些非常悲傷的情況下所做的事令人驚嘆。」



然而，他指出在朝鮮等地區，由於政治限制，無法進行直接的傳教工作，但堅信無論是自然災害還是政治動盪，都不會阻止福音的傳播。事實上，在困難時期，許多人尋求信仰的慰藉，烏克蘭教堂在衝突期間更是擠滿了人群。



埃斯蒂夫斯展望未來，對福音帶給數百萬兒童的機會感到「興奮」，希望能動員更多的基督教社區加入這一事工。



他說：「孩子需要福音的希望，他們需要上帝在生命中的盼望。人們非常需要福音。大門敞開，我們只需要更多的信徒加入。讓我們趁著孩子們還年輕、心胸開放的時候，將基督帶給他們，因為隨著他們長大，罪惡的重擔開始變得沉重，心也變得麻木。」

