美加西岸華人特會 勉勵信徒讀啟示錄見證耶穌

美加西岸華人基督徒舉行特會，郭定強在首日講道提到使徒約翰為耶穌作見證的心情，他強調，真正的見證必須親身經歷，鼓勵弟兄姊妹閱讀啟示錄明白見證帶來生命的改變，同時也提醒我們面對困難時需要堅持。



郭定強在首日講道主題是「為了耶穌作見證」，談及在啟示錄使徒約翰的心情，以及他被流放到一個荒島的情景，在島上只有他一個人，遠離了家人和教會，這僕人想必問道：「我怎樣為耶穌作見證，我是如何被放在島上的呢？」。



然而，啟示錄第一章記載：「耶穌基督的啟示，就是神賜給他，叫他將必要快成的事指示他的眾僕人。他就差遣使者曉諭他的僕人約翰。」



啟示錄第6章還描述一場景：羔羊揭開七印，當第五印被打開時，約翰被帶到了天堂之外，見證了為耶穌作證而犧牲的烈士的靈魂。耶穌向約翰解釋他們被殺害的原因，這是他們為耶穌見證的生命代價。



郭定強表示，見證必須是來自親身經歷的事實，我們從別人那裡聽到的信息並不算作見證，也不可作為證詞，需要自己親眼看到發生的事情，那才是真正的見證和證詞。



他鼓勵弟兄姊妹閱讀啟示錄可以使我們明白，證詞興起時帶來的一切都會改變。然而，這也意味著作見證將面臨巨大的困難，因為敵人不希望我們這樣做，這就像是一隻野獸從城市中出現一樣。他還提到，在北美遇到的士司機被誣告衝紅燈，他願意為司機作見證落證詞，讓對方感到安心，這是作見證的力量。



2023美加西岸特會7月26至30日舉行，主題「持守你所有的」，經文啟示錄3章11節。

