會議探討敬拜音樂：趨向流行曲調流失神學意函

全球基督教敬拜音樂會議實體與線上舉行，來自35個國家8500名音樂家與牧者探討教會詩歌創作，有大學音樂藝術教授指現代詩歌趨向流行曲調令福音顯得膚淺，呼籲回歸傳統讚美詩，追求更深刻、更豐富的神學。



一年一度的「唱吧！全球會議」（Sing! Global conference）9月4日至6日在普利司通體育場外（Bridgestone Arena）舉行，吸引超過35個國家、8,500名基督教敬拜音樂領袖、教會音樂家、牧師、讚美詩作曲家參加，另估計有120個國家80,000人在線同步參與。與會者一起唱歌分享歷代讚美詩、四千年西歐凱爾特傳統詩歌、現代創作的詩歌曲調，並彼此分享對神聖音樂的共同熱愛和文化。該會由基思·蓋蒂、克里斯汀·蓋蒂夫婦（ Keith and Kristyn Getty）於2017年創立。



教會詩歌被4大教堂壟斷



近年來，美國的崇拜儀式開始拋棄傳統的讚美詩，取而代之的是一些歷史性的陳詞濫調，如“Be Thou My Vision”等，這些歌詞可以追溯到六世紀，音樂則可以追溯到1900年代初期。同時，一些與大型教堂相關的樂隊，如加利福尼亞州的伯特利教堂網絡、北卡羅來納州的高地教堂、亞特蘭大的激情城市教堂、全球大型教堂Hillsong，也開始主導教堂音樂。



最近一項研究發現，在播放次數最多的38首歌曲中，有22首是由四大最著名的大型教堂之一發行。另外8首歌曲是由與這些教會有聯繫的藝術家發行的，另外6首是與大型教會藝術家合作或翻唱的歌曲。然而，一些人對大型教堂音樂（被稱為「讚美和敬拜」歌曲）接管教堂音樂的現象持反對意見。這些歌曲通常積極向上，容易讓大量人跟著唱，並集中在個人和情感上與上帝的親近。然而，批評者認為這些歌曲在神學上模糊，音樂上平淡。



現代教會音樂：承載不到神學意函？



是次與會者對詩歌形式及內函提出意見，來自威斯康星州阿普爾頓的艾米·鮑曼（Amy Bauman）表示：「我喜歡看到來自不同教派的代表，這打破了圍牆，讓我們看到整個教會的美好。」



特雷維卡拿撒勒大學（Trevecca Nazarene University）音樂和崇拜藝術助理教授馬克霍斯尼（Mark Hosny）表示：「不幸的是，當代基督教音樂中的一些現代音樂幾乎已經世俗化，或成為了流行曲調，但福音的內容卻相對膚淺。」他認為，歌曲本身沒有問題，只需要確保推動敘事的因素是談論耶穌基督的福音。



儘管全球流行音樂的影響，馬克霍斯尼認為教堂不太可能完全回歸傳統的讚美詩。然而，這也表明會眾渴望獲得比他們已經得到的更深刻、更豐富的神學。



來自阿肯色州霍普的牧師克里夫·約翰遜（Cliff Johnson）表示：「我認為這些類型的讚美詩與當前一些趨勢的不同之處在於，它們所說的是非常具體、具體的事情。它不是含糊的，不是籠統的。有一個非常具體的真理正在被宣告、理解，並讓你感覺到你可以以此為基礎構建你的生活。」



納什維爾貝爾蒙特大學（Belmont University）崇拜研究助理教授亞當·佩雷斯（Adam Perez）指出，創辦全球會議的蓋蒂夫婦的讚美詩植根於福音派改革宗傳統，傾向於撰寫和錄製明確概述教義真理的歌曲。這些歌曲為聽眾提供了一種神學和使命的確定性，吸引人在複雜世界中渴望以真理確定其信仰。

