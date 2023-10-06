調查：近半以色列猶太人視彌賽亞「不存在不再來」

一項由All Israel News和以色列民意調查公司（Geocartography Knowledge Group）共同進行的研究顯示，近一半的以色列猶太人不再相信彌賽亞的存在，並且不認為彌賽亞會在未來的任何時候降臨地上。



近半以色列猶太人 不再相信彌賽亞會來



這項研究共有1,200位以色列猶太人參與，其中包括200名超過65歲的以色列人或極端正統派猶太人，以電話形式接受訪問。1,000名以色列猶太人透過線上方式參與調查。



令人震驚的是，當被問及是否相信彌賽亞即將來臨時，只有54.9%的以色列猶太人回答肯定，45.1%的人回答否定，沒有人回答說不知道。



耶穌3000年仍未來 放棄對彌賽亞信仰



至於為甚麼這麼多猶人放棄對彌賽亞信仰？研究人員並未詢問參與者的具體原因，問題設計者、美國猶太裔博士末底改．隱巴里（Mordechai Inbari）、基里爾．布明（Kirill Bumin）解釋可能如下：



首先，許多以色列人已經停止閱讀猶太經文，並且對於彌賽亞的預言缺乏深入了解。他們可能在猶太教堂中聽過聖經的故事，但並未自己閱讀《妥拉》或《先知》等經典文獻。因此，他們對於彌賽亞的預言並不熟悉，也沒有將其放在心上。



其次，考慮到自《聖經》中第一個預言出現以來，已經過去了3000多年，上帝並未再派遣彌賽亞，這使得一些傳統、世俗、非宗教的猶太人對彌賽亞的存在感到懷疑，他們可能認為彌賽亞不會再來了。



多年來，拉比和其他猶太學者一直引用聖經經文作為彌賽亞將來的證據。例如，以賽亞書9章6至7節：「因有一嬰孩為我們而生；有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上；他名稱為『奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。』他的政權與平安必加增無窮。他必在大衛的寶座上治理他的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心必成就這事。」然而，絕大多數以色列猶太人並不認同這些解釋。



猶太人眼中的彌賽亞：



1.彌賽亞將會是一個人，不是一個神聖的形象，受到與其他人類一樣的身體限制，這也否定了彌賽亞會復活和再來。但也有另一部份猶太人相信彌賽亞死後復活；

2.彌賽亞將會是大衛王的後裔；

3.彌賽亞將會為猶太人帶來和平和繁榮的時期；

4.彌賽亞將會重建耶路撒冷的聖殿。重建第三聖殿將會在彌賽亞來臨的日子發生。



總的來說，雖然基督徒和一些彌賽亞猶太人相信彌賽亞已經在拿撒勒人耶穌身上應驗了這些預言，但絕大多數以色列猶太人並不這麼認為。他們對於彌賽亞的存在持懷疑態度，並且不相信彌賽亞會在未來的任何時候降臨地上。

