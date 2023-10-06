「一屋正菜」靈安護理：廣蔭頤養院長者燃點盼望之光

人尋求人生過程，在最後的一里路上，何曾想過他們需要甚麼，又可以怎樣照亮世界？香港華人基督教聯會廣蔭頤養院（綜合安老服務）成立120年之際，推出「一屋正菜」靈性藝術照護模式，為長者點燃盼望之光。



廣蔭頤養院在臉書分享「一屋正菜」計劃時指出，當一個步向死亡的路程上，點燃和擁抱盼望，需要梳理自己的生命。該院上月舉行「從死亡到盼望——靈性藝術照護模式」分享會，介紹靈安護理（Namaste Care）結合靈性藝術模式的特色，讓人更深認識自己和長者邁向死亡的靈安晚期需要，減低長者對死亡的恐懼，找回安穩和愛。



「一屋正菜」項目經理Lisa指出，在過去一年的項目中，長輩與外間連結，為雙方都帶來生機和盼望。大自然藝術家Dexter細訴與長輩創作藝術品的點滴，更見證長輩並非外界眼中只有退步，而是能夠進步和令人喜出望外。



廣蔭頤養院成立自家品牌Artetrio，上月在觀塘海濱公園發現號藝廊展示及出售80件長者親手製成的藝術品。策展人在臉書分享：「每一件藝術品都是長者當時當刻情緒的足跡，在我們所提供的藝術創作空間，讓不同身體及認知狀況的長輩真實地呈現了他們的獨特性，因此我們很希望保存這一份溫度，所以我們都花了些心思，把這些足跡整合拓展，把這些真善美呈現給大家。」他們希望以不同的顏色構圖，打破固有的看法，讓晚年生活充滿色彩。



廣蔭頤養院的主軸是尊榮長輩，讓他們的智慧被看見、被承傳。他們希望這次展覽能讓參觀者欣賞長輩超越的藝術品，為內心留下永不磨滅的色彩。

