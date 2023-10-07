「合一藝術展」籌委專訪 馮少雄：待時機成熟盼與國內聯辦

天主教與基督教早前聯合舉辦首屆《基督徒合一藝術展》，籌委聯席主席馮少雄長老接受本報專訪時透露，將來如果條件和客觀環境成熟，期望聯同國內天主教或基督教會舉辦合一藝術展；對於合一藝術的未來發展，龔聖美女士希望宗教藝術能恢復其本質，馮少雄則強調合一之旅凝聚了兩教的共識，並預告明年將舉辦第三屆合一之旅。



待時機成熟 合一藝術展盼與國內聯辦



基督徒合一藝術展籌委聯席主席、基督教協進會義務總幹事馮少雄長老，以及龔聖美女士接受本報訪問時，馮少雄透露：「曾經接觸中聯辦機構的官員，他們表達有興趣將來如果條件和客觀環境成熟，或者聯同國內天主教或基督教會舉辦合一藝術展，換句話說，合一藝術展不單只在香港，在合適的環境中推廣到國內的一班基督宗徒，視乎客觀因素而定。」



龔聖美認為：「今次是第一屆，並不會局限於香港的基督徒，有國內藝術家表示未能到香港，因此主辦單位不排除下次有機會邀請國內藝術家來香港或在國內參展，視乎環境因素，現在未有既定方向但有意向。」



馮少雄補充，這是很大的項目，影響力比較深遠和廣大，不單是香港天主教和基督教的合一，還牽涉到國內的教會藝術家。



龔聖美：盼宗教藝術恢復應有的本質



對於合一藝術的未來發展，龔聖美表示藝術家樂於看見這個平台，而大會角色是協助性質，透過藝術家的工作坊培育學生對宗教藝術產生興趣，「教會早期宗教藝術氣氛達到最高峰，現在一落千丈，期望宗教藝術恢復應有的本質。」



馮少雄盼望透過今次的合一展覽對非信徒帶出兩個信息：1. 天主教與基督教都是合一的，透過作品展出傳遞兩教無分彼此，大家都是主內弟兄姊妹；2. 對非信徒，透過藝術作品感受上帝愛這個創造美好的世界，讓人知道這個世界有秩序，有上帝的心意，以至他們欣賞上帝創造的世界感受到信仰的力量在其中，繼而參與環保的工作。



回顧今次展覽的孕育和構思，龔聖美分享其實來得很簡單，2018年參加合一之旅，其中一位神學生表示基督教將會舉辦一個藝術展；其後她知道有一位天主教藝術家對此有興趣，她就作為橋樑的角色撮合雙方，只作為協助的角色，並且得到天主教香港教區基督徒合一委員會、香港基督教協進會兩方的支持得以成事，體會到完全是神的帶領。



馮少雄：合一之旅凝聚兩教共識



馮少雄強調：「上帝的作為在某個時間空間，就有特別奇妙的事情發生。 情況好像2017年宗教改革500周年，天主教和基督教在合一的歷史上是一個重要的里程碑，2017年第一屆合一之旅，透過合一之旅天主教和基督教領袖十多人彼此認識理解，加深在主裡面的關係情誼。因此，合作事工在大原則大方向得到共識，意見雖有不同但不會影響事工。」



他還預告，明年（2024年）香港基督教協進會70周年將舉辦第三屆合一之旅，回顧以往幾次合一之旅都起了重要的作用。



天主教與基督教聯合舉辦首屆《基督徒合一藝術展》，主題是《愛‧護‧天父世界》，透過34位基督徒藝術家、59件作品中展示上主的創造物之美，激發更多人珍惜天地萬有；展覽分A、B兩區：A區是西洋畫及中式書畫，B區是藝術裝置、雕塑、陶藝、花藝、影視創作；展覽期間設工作坊和分享會。



日期：9月29日至10月15日

地點：明愛專上學院

