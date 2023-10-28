拿撒勒人體驗館：互動式視覺耶穌生平特效電影

拿撒勒人體驗館播放高級視覺特效耶穌生平電影，透過互動式視覺裝置講述人類最重要的故事，同場講解電影人物所穿著布料產生的動力學，例如內衣、外衣、手帕、細麻布。



沉浸式電影《拿撒勒人》(The Nazarene)是一部根據《福音書》改編的身臨其境、非教派性的彌賽亞生平再現影片，它不僅僅是一部全景3D電影，更是一次將訪客帶回一世紀以色列的完全感官體驗。



最先進的技術加上令人驚嘆的 3D 佈景設計、燈光和全景音效將使您沉浸在上帝話語的偉大之中，將新約中的場景帶入生活。你可以站在耶穌的肩膀上，站在使徒的立場上，與救主並肩走在信仰的道路上。



觀眾將進入加利利和以色列的聖地，感受猶太沙漠的熱風和約旦河的涼風。見證奇蹟和背叛。我們將打開一扇時間之窗，帶您穿越回經歷 2000 年前的事件。



情節包括多個精彩片段，例如彼得、雅各和約翰在加利利海捕魚時，耶穌命令他們放下漁網，結果漁獲豐富，幾乎導致船隻沉沒；門徒看到耶穌在水面上行走，彼得請求耶穌命令他走到水面上時，他害怕了，開始下沉......。



拿撒勒人耶穌的經歷走上拯救世人的道路，祂用自己的一生將世界歷史分為「主前」和「主後」，改變了數百萬人的命運，並讓我們所有人都認識了上帝。



在體驗館除了看3D立體電影，還發現耶穌詹姆斯骨庫和來自聖地的古代寶藏，除了令人驚嘆的拿撒勒人體驗之外，還可以看到來自耶穌的土地和時代的世界上最重要的古代文物之一。另外展示和講解電影人物所穿著的布料產生的動力學，例如內衣、外衣、手帕、細麻布。



拿撒勒人體驗館位於達拉斯科技大道，《拿撒勒人》電影將於2024年1月7日上演。



主辦單位溫馨提示：由於3D浸沉式電影部分場景如基督受難可能令年幼孩子感到不安，建議家長從旁指導。

