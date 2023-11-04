基督徒閱讀調查：太忙碌妨礙閱讀 紙本出版不樂觀

基督教出版聯會10月27日書展期間發佈《基督徒閱讀調查》 結果，調查顯示沒有讀基督教紙本書的人數略有上升、閱讀為個人興趣、太忙碌妨礙閱讀、市面最缺乏社會文化議題書種，建議紙本書和電子書雙線發展，同時舉辦活動提升基督徒閱讀習慣。



閱讀紙本書趨勢下降



劉忠明博士指出，今次調查目的與2018及2020年比較，分析閱讀習慣的改變，以助機構調節出版方向。



調查在今年6月至8月期間進行及網上收集數據，收回有效問卷781份，類似調查於2018年及2020年曾經進行。受訪者男女比例6:4 、年齡層過半數為45至64歲，青少年回卷較少反映是否願意閱讀的指標；六成為大專生、10%以上為教牧。



調查發現，每星期完全沒有閱讀的資訊類型首三位：報紙（71.2%）、紙本漫畫繪本畫冊等（67.5%）、雜誌（64.3%）。過去一年完全沒有讀過基督教紙本書佔15.4%，與2020及2018年比較則略高，而沒有讀過基督教電子書則略少於50%，比之前稍好些。



閱讀為個人興趣 太忙碌妨礙閱讀



受訪者被問到推動閱讀基督教中文書籍因素首四項分別是：個人興趣、提升靈命、增加知識、裝備事奉，與上兩次的調查相約。優質的閱讀體驗來自有所得益、引起共鳴，其餘考慮例如印刷畫面精美、圖文並茂等因素與上兩次相若。



調查亦探討妨礙閱讀書籍的因素， 發現太忙碌是最重要的因素，隨後是不能引起共鳴、沒有趣味，情況與上次調查相同，並且與閱讀體驗的因素一致。



對於市面上缺乏的書種，最突出的是社會文化議題（佔三成半），較過去兩次調查為高。三成人認為養生和旅遊（聖地教會史）最缺欠與上次調查相同，反映出版仍然未能滿足讀者的需要。其次是娛樂性的書籍，近兩成認為青少年書、文藝小說和繪本比較缺欠。



上網睇片搵資訊 紙本出版不樂觀



在網絡時代，網上活動亦是調查的其中項目。最為活躍的網絡活動是使用社交媒體和朋友即時通訊，其次是看視頻例如YouTube短片、查找生活資訊。閱讀書籍包括電子書得分相對較低；閱讀勵志文章、人物專訪、介紹旅遊隨筆等表現中規中矩。



此外，受訪者購買書籍原因最主要來自內容介紹，至於是否曾經得獎則是最低考慮；書種方面，最多人選擇是聖經，其次是查經、釋經、靈修、祈禱類別。



劉忠明總結，根據數據顯示願意花時間閱讀的普遍下降，而以電子方式閱讀則稍有增加，同時使用社交媒體也增多。對出版業來說紙本出版的前景不太樂觀，推動閱讀的誘因仍然在於功能性為主，例如協助事奉和個人靈命。



香港基督教出版聯會董事黃逸恆博士建議，紙本書和電子書雙線發展提供不同閱讀的方式，同時增加量的供應如在線上平台即時回應；參與網絡短文章例如勵志性、人物專訪等的介紹，增加接觸不同需要的讀者機會。 此外舉辦活動提升基督徒閱讀習慣，例如讀書會、編輯與讀者互動的交流會等。

