基督教服務處回應施政報告：籲優化家庭育兒與安老服務

香港基督教服務處對特區行政長官施政報告作出回應，呼籲政府支援在職家庭育兒方面提供更優質的教顧服務，並擴展幼兒中心家長津貼。此外，建議政府加強本地院舍及家居照顧服務的配套，提供更多安老選擇。另對殘疾人士和照顧者、少數族裔和兒童及青少年精神健康、STEAM教育等領域，提供長遠和可持續的利民措施。



香港特區行政長官10月25日發表任內第二份施政報告「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」，其中包括民生福利政策，香港基督教服務處就提高治理水平、排解民生憂難、青年發展及弱勢群體等提出建議。在支援在職家庭育兒方面，基督教服務處期望政府能進一步優化教顧服務，確立更具國際標準的標準。他們建議參考先進國家的做法，將0至2歲幼兒的日間照顧比例由1比6降至1比4，並增加護士職位。此外，他們還建議將「幼兒中心家長津貼」擴展至私營幼兒中心。



對於安老服務，基督教服務處建議政府在增強跨境安老配套的同時，持續投放資源提升本地院舍及家居照顧服務的軟硬性配套。這包括改善人手比例、優化員工福利待遇、設立晉升階梯、改善培訓計劃、提升專業資歷、提升場地及設施等，以提供多元優質的安老選擇。



在關愛共融支援殘疾人士方面，基督教服務處指出成人殘疾院舍嚴重短缺，畢業生需輪候多年才能獲得配對。他們建議政府參考現有政策，設立跨境殘疾院舍，並將「長者院舍照顧服務券計劃」擴展至殘疾人士，以紓緩目前院舍供應不足的問題。



對於支援照顧者，基督教服務處期望政府能提供相應的支援配套。他們建議在校本支援以外增加地區資源，減輕照顧者日常的壓力。此外，他們還提出增加特殊幼兒中心名額、資源及人手編制，並為有特殊學習需要的幼稚園及小學生提供銜接支援及升學後的社交情緒支援。



對於政府推動保護兒童法例，基督教服務處重申該法例只是整個保護兒童政策的一部分，不應被視為充分解決虐兒問題的方法。他們呼籲政府加強相關措施及配套，包括兒童住宿照顧服務、寄養服務、相關家庭支援服務、公眾及社區教育、專業人員培訓等。此外，他們還促請政府制訂相關程序指引，釐清各專業之角色與分工，並定立兒童友善的政策，以全面保護兒童。



對於少數族裔，基督教服務處建議政府在支援非華語學生學習中文方面，推出相應的家長教育配套，特別是在幼稚園及初小階段，以促進家長在家中支援非華語學生的中文學習，增加家長支援子女學習的效能感，並加強家校協作。



在兒童及青少年精神健康方面，基督教服務處期望政府加強中學生涯規劃教育及支援，提升教師辨識有需要學生的能力，增加精神科醫療資源。同時，他們建議成立專責小組，深入探討精神健康議題，全面改善政策及支援服務，以確保有需要的兒童及青少年獲得適切的支援。



此外，基督教服務處還提出有關醫護人手供應和培訓交流、體育發展、STEAM教育等方面的建議，期望政府能持續關心弱勢群體，推行長遠且可持續發展的利民措施，以增進社會的福祉。

