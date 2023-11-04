【專訪】馮肇熙：基督教出版「人機合體」尚未見 可信度更重要

人工智能對出版、校對和創作帶來顛覆性的創新。然而，人工智能參與寫作引發了可信度、版權和神學的爭議。本報專訪福音證主協會總幹事馮肇熙社長，他認為在基督教界重點是如何保持可信度並負責任地教導和靈命培養。



人工智能在出版界的應用日益普及，不僅可以分析作者過去作品的銷售情況、知名度和對媒體的影響力，還能研究同類型產品的銷售情況、投資回報率、定價銷售手段以及新媒體主播的影響力等。此外，人工智能革新校對系統，有效地檢測錯別字、異體字甚至敏感字，從而提高校對的效率和準確性。



人工智能還在插圖和繪本領域帶來了顛覆性的創新，根據故事劇本可以自動生成漫畫故事情節，獨立完成漫畫書籍，從而創造出新的創作方式和表現形式。



人工智能介入出版：可信度與版權爭議



至於基督教出版界，人工智能也對現況和未來發展產生了影響。在基督教聯合書展本報專訪籌委會主席、福音證主協會總幹事馮肇熙。他透露在4月代表出版學會參加倫敦書展時發現，外國出版商在應用人工智能方面走在前列。例如，電子書店Kindle已有770本書是由真人和ChatGPT合作完成，這些書籍將知識資料與議題結合，獲得了市場的認可。然而，這也帶來了寫作和技術方面的討論，例如人的可信度和版權問題。人工智能的學習速度必然比人類快，這使得它參與寫作變得更加複雜。



馮肇熙表示：「人工智能進入出版界所衍生的問題不僅僅是它參與了寫作，更重要的是它如何參與。這不僅是基督教界面臨的問題，整個出版行業和全球的出版人都在討論。」



對於基督教界來說，人工智能對堂會、牧養和信息三個方面的影響較大。在信息方面，人工智能可以通過不同的方法或平台發放信息，例如轉型閱讀紙本書籍的模式，這對整體的牧養有著重要的貢獻。



神學創作難以人機合體



當被問及出版未來是否會發展到「人機合體」，例如人與機器合著一本書時，馮肇熙認為目前尚未見到這種情況的出現。即使出現了，也不必感到驚訝：「出版社、出版單位和版權持有人更關注的是可信度，因為他們需要對所出版的內容負責。在基督教場景中，教導和靈命的培養與個人成長密切相關。」



相比之下，坊間對於海量信息持開放態度，但在基督教界，有了真理的存在情況就不同了。這並不是在討論ChatGPT是否具有真理，而是在討論為甚麼基督教仍然有一批作者。這是因為每個人的神學角度都不同，形成了廣闊的光譜，為大家提供了討論的空間。



ChatGPT可以用理性和知識性的方式處理問題，但人類是否能夠創造出新的作品，特別是在神學方面，這是基督教出版和坊間出版在應用人工智能方面的一個區別。

