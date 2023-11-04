7宗派話劇詩歌重溫先賢奮鬥故事 說好香港！

香港基督教協進會婦女事工小組主辦「愛的根源」活動於10月28日在香港聖公會聖三一座堂善牧堂舉行，共有200人參加。7個宗派機構分別以話劇表演、詩歌獻唱及影片分享等方式呈現其宗派在港發展的歷史，透過重溫先賢的奮鬥故事，讓信徒尋回今日留守在香港的力量和使命。



本年度婦女事工小組召集人鄭楚華接受本報訪問時表示，香港基督教協進會婦女事工作小組每年由七大宗派機構輪流協助統籌。作為統籌人角色，協助婦女領袖找到宗派的獨特優勢和共通價值觀例如教育和醫療，勉勵弟兄姊妹傳承先賢透過社會服務傳福音，吸納人信耶穌。



對今次的演出者也成為鼓勵，提升婦女們的自信心，獲得更多滿足感。此外，隨著社會的轉變如貧窮現象，今天的宗派靈巧像蛇因應不同的需要提供服務。



7宗派辦教育、社服、醫療 傳揚耶穌大愛



在表演時段，香港循道衞理宗婦女聯會首先出場，婦女詩班獻唱《奇異的愛》及青年敬拜隊詩歌，突出其宗派著重聖樂的特色。



香港聖公會婦女總團演出獨腳戲，按該會在香港的時間縱軸線，選取香港發展的重要時代中四位女性：李添嬡牧師、黃羨雲法政牧師、班佐時牧師、現任婦女總團團長，由專業戲劇工作者陳桂芬姊妹指導四位演員演繹故事及心路歷程。



香港基督教女青年會先後在上海、北京、天津、成都、廣州設立據點，最後在香港，帶著基督的關愛精神，竭力地為本港婦女爭取權益，如倡議廢娼以至1935年港府禁止人口販賣。



香港崇真會，意指「祟拜真神，祟尚真道」，該會由瑞士巴色差會創立於1847年差宣教士來港建立教會，50年代開始在一片農田上向客家人傳福音，現有10,000多會友。是次婦女部的話劇由身穿客家服飾的演員模擬傳教士在港傳教的情景，並與會眾一起用客家話誦讀金句。



中華基督教會香港區會、救世軍港澳地域、基督教香港信義會婦女團契聯會分別播放短片，內容主要是透過訪問、展出歷史舊照片等帶出宗派的起始歷史、在港的發展過程以及現今的事工方向。



中華基督教會創會可追溯自1918年，在香港辦醫療和教育如英華女校、真光書院等，奠下在香港教育基礎，辦學核心價值旨在讓基督的愛親臨人間。



救世軍的服務令人聯想舊衣回收現叫循環再用，其實救世軍服務多元化，有長者中心、青少年綜合服務、男童之家等，從人的心靈進入社區服侍，讓人體會神的愛。



香港信義會由不同差會形成，放下各自傳統建立合而為一的教會，今天信徒移民歐美，也作為借鏡怎看當下和當地的處境。



表演過後，基督教協進會合一與教會關係委員會主席葉子良牧師總結，各宗派在港發展的共通點是通過教育，社服，醫療服侍有需要的人，勉勵大家承接先賢的異象、帶著耶穌基督的愛將福音傳開服侍社群，這也是我們今天留守的使命。

