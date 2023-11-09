韋理信牧師追思禮：曹偉彤院長緬懷師生情 讚揚熱愛教育





香港浸信會神學院前院長韋理信牧師（George Wilson Junior）96歲之年安息主懷，該院於10月22日在尖沙嘴浸信會舉行追思禮。曹偉彤院長憶述與韋牧師情誼，熱愛教育的他培養出許多神學工作者、宣教士和老師；韋牧師家人則透過視頻以粵語表達謝意。



曹偉彤：韋理信牧師熱愛教育



浸信會神學院院長曹偉彤致辭時透露10月22日亦是韋理信牧師的生日，讚揚他在香港完成了神的工作，形容他為忠心的宣教士、牧師和院長；並且憶述曾兩次在船上受韋牧師鼓勵進入浸信會神學院就讀，並且在就讀期間韋牧師擔任教務長。



曹偉彤表示，韋牧師熱愛教育按材施教給予人很多空間，透過博雅教育的理念讓自己有機會研讀新約和成長。80年代在他帶領下，浸信會神學院培養出許多神學工作者、宣教士和老師，是學院盛產神學工作者的年代，今天他所熱愛的教育結出了成果。



哥林多前書13章強調偉大的愛是永不止息，香港浸信會聯會85年以來學習保羅的教導去愛。韋理信牧師一次又一次地鼓勵信徒認識神的愛，鼓勵他們在教會中以自己的恩賜事奉。他自己也以身作則，來到香港學習語言、融入文化，感同身受地教導人們。在過去的60多年作為一名宣教士，他鼓勵信徒認真追尋信仰。



雖然韋理信牧師已回到天家，但這份愛永遠不會熄滅，曹偉彤勉勵會眾在追思禮中一同尋找這份愛的臉孔。



韋牧師家人：「我哋衷心感謝你哋！」



此外，韋牧師的家人接受大會邀請透過視頻分享對其回憶和感謝。韋牧師女兒稱，在父親所愛的地方和他所愛的人中間成長，承受愛和友誼的雙倍祝福，並且指出父親聽從神的呼召在香港浸信會神學院協助裝備信徒，使他們能夠領導及服務他人。



他同時深愛尖沙嘴浸信會，早年在香港的時候就是在這裡服侍，而且按立成為牧師，也與浸信會聯會和其他人一起服侍，透過與地方教會合作共同推展基督的事工。



最後，四位家人一同以粵語表達謝意，感謝大會安排為父親追思：「我哋衷心感謝你哋！」



韋理信牧師簡介：1927年生於美國，曾任美軍後備軍人及空軍，成為宣教士後來到香港。1981至1994年擔任香港浸信會神學院院長，推動華人神學教育本土化，期間培養了優秀的師資，拓展了多個課程。



韋理信牧師9月20日在美國家中安息主懷，享年96歲。

