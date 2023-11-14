11.11夫妻節 吳振智牧師：星月太陽牽引力喻婚姻關係

11.11除了是光棍節，也是夫妻節。大衞城文化中心11月11日線上舉行「第22屆夫妻節」，吳振智牧師用星星、月亮、太陽互相牽引，比喻夫妻的責任是彼此提醒，關係猶如乘著潮漲出航，這種牽引的力量不會因婚姻年齡的增長而減弱。



大衛城文化中心總監吳振智牧師介紹夫妻節的由來，公元2000年領受異象推動貞潔運動，每年11月11日定為夫妻節，主張「一夫一妻，一生一世」，每年慶祝婚齡的增長、愛情的長跑、互相道賀及婚姻的成全。夫妻節於2002年舉辦了第一屆，今年是第22屆。



節日的背後有著聖經和神學的基礎，人與神有婚姻之約如新約時代，耶穌基督被描繪為將要來的新郎，而地上的教會則是新婦。吳振智說：「在世界各地包括香港離婚率高企，我們實在需要堅定婚盟，夫妻節來自天父的異象，就是這樣開始而停不了，穩健的婚姻關係對社會和國家都很重要。」



今年夫妻節的主題是「星星，月亮，太陽」，吳牧師分享如何在婚姻中互相接納？對方的缺點多如太空中有眾多的星星，但又像行星一樣擁有永恆的愛。



詩篇19篇12至14節提醒每個人都有隱藏未現的罪，而蒙恩的人應時刻反省並認罪，接納神在我們心靈深處，夫妻更加如此，率直提醒攔阻對方不犯任意妄為的罪，這是夫妻的職責，除了配偶沒有人擔當這角色。



他又指，星星、月亮、太陽三者互相牽引，地球圍繞太陽運轉，而月球則受地球引力的牽引。這種引力可以維持平衡，使星球不會產生災難。



星球之間的引力也會造成潮汐的漲落，當潮汐漲起時，人們可以乘船出航。夫婦之間的互相提醒就像潮汐的漲潮，讓他們能夠共同出航，這種牽引的力量不會因婚姻年齡的增長而減弱。

