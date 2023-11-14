癌聯講座 余德淳：關懷癌症病人 掌握「起碼」精神

情商管理專家余德淳博士在香港基督教癌症關懷事工聯會，探討癌症病人和照顧者之間的情緒管理與溝通技巧。他指出，癌症對於病人和照顧者都是極具挑戰性的，容易帶來負面情緒，但有些病人能夠積極面對疾病，甚至向身邊的人傳福音，余德淳認為「病是製造生機的工具」。



觀察病人類型 強調性格影響一切



余德淳提到與病人傾談可從「觀」和「察」開始，首先觀看病人的性格特點，性格對於處理困難的能力有著重大影響，一個人的性格影響高於一切擁有的，性格差的人減低抵禦困難能力傷痛就會很大，特別是男性較容易受傷。



此外，病人可能減慢生活節奏，減少對事物的興趣，或者過度關注他人對自己的評價；有些是包容性高看似最容易處理，但可能為了安慰探訪者假裝出來。有些覺得上帝註定，這反而容易回應，那就叫他跟隨醫生的吩咐。



有些病者則積極面對，甚至向身邊的人傳福音效果更大，愈重病的人傳福音愈能感動人愈多人聽，余德淳表示「病是製造生機的工具」。



因此，余德淳認為：「 有健康的人可以用自己的健康來服侍那些不健康的人，從事癌症關懷事工帶給人持續的快樂。」他鼓勵從事癌症服務的人儘管過程困難，但這是一個學習的過程。當他們看到病人感到快樂時，他們也會感到舒暢。



關懷者探訪技巧：掌握「起碼」精神



在探訪病人時可從「察」入手，首先根據察覺到的事情開啟話題，要是對方憂慮未來，家人或夫妻各自不同的意見，勸喻彼此找到共同的精神和精髓。



有些人願意幫助他人，但卻不接受別人的幫助，這可能源於對自己未來的盼望缺乏方向。在這種情況下，關懷者可以提醒他們，儘管有很多障礙，但「起碼」現在能做些甚麼。稱讚他精神和記憶都很好。



余德淳指每個人都有選擇的權利，即使多數選擇是錯誤的，但總會有正確的選擇，「起碼」是很重要的，當對方灰心看不到自己還有甚麼希望的時候，就被「起碼」這個字提醒，並為生命增添了意義。



此外，避免製造內疚感，不追問病因或評價，要警覺自己的話語對對方的影響，並記住關係是一切的關鍵。當對方信任我們時，他們自然會分享自己的經歷和想法。最重要的是，要讓對方與我們一起時感受到上帝的愛和喜樂。



余德淳總結，當病人看到自己的軟弱時，這意味著他們已經踏入痊癒的階段。痊癒不僅僅指身體的康復，也包括與親人關係的改善、對家人的體諒，以及對周圍人態度的改變。關係是一切的決定因素，當病人與關懷者一起時能夠感受到上帝的愛，這將帶來改變和痊癒。



香港基督教癌症關懷事工聯會9月9日舉辦專題講座，主題：「傳揚醫道, 察覺療癒」，講員: 余德淳博士，是次講座上載於YouTube平台，累積30,000多人次觀看。

