上帝發明返工？ 陳韋安顛覆傳統：召命與工作沒必然關係

移民外地重新投入新工作但求糊口？流堂創辦人陳韋安牧師顛覆傳統工作觀，認為工作未必是神聖的職責可以是為了糊口，上帝的召命與工作沒必然關係。他強調不論是否基督徒，做回一個好人的基本工：負責任、有交帶、覆whatsapp。



建道神學院神學系副教授、流堂創辦人陳韋安牧師在10月27日《致餘民及流散者：給香港基督徒的神學八課》第二季第七課講座，重新思考工作的意義。十年前的他認為是上帝發明返工，十年後今天推翻這講法，認為今時今日傳統的工作神學未必符合適用。



上帝的召命與工作沒必然關係



傳統的觀念是將工作視為上帝的召命、是神聖的、是上帝的心意、從工作體驗上帝的救贖，新天新地的模樣都在工作彰顯出來，做一個好員工藉此見證新天新地；並且引用創世記3章17至19節：「地必為你的緣故受咒詛，你必終生勞苦才能從地裡得吃的......。」



從教會歷史，500年前馬丁路德的工作神學是將工作當為一種天職，是上帝對人的呼召，有一種屬靈意義。



陳韋安認為教會引用的創世記並非賦予工作神聖的經文，只是間接消極地解釋為何人要工作，就是為糊口，因著亞當夏娃犯罪之後世界出現的法則。他解釋，工作未必是上帝對罪直接的懲罰，而是罪的緣故，人要工作才得到資源，工作不一定有意義，這是罪與荒謬的情況。



天堂沒有「工作」，意思是不需為了換取金錢而做，因此工作是因為大地受咀咒出現的。陳韋安強調：「當然不是否定工作的使命和意義，但這不是必然的，未必是上帝對你的呼召，未必是有意義的東西，不能將理想成為工作的定義。」



縱使如此，人生仍然可以有上帝的呼召和召命。人縱使覺得這份工作並未如理想，但仍要尋找人生的意義，生命意義與工作意義需要區分。例如工餘時間去做義工。工作是實踐生命的一部分，上帝給我們的召命未必在工作裡面，但是我們是有召命的。



做回一個好人：負責任、有交帶、覆whatsapp



因此，陳韋安認為工作是：1. 人類墮落間接的後果；2. 工作為賺錢可以生活下去；3. 工作不一定是神聖的呼召；4. 救贖不是在工作是在生命裡；5. 生命是彰顯新天新地；6. 宏觀地看生命。



陳韋安繼而將焦點放在基督徒工作倫理「怎樣做人，就是怎麼樣的工作倫理」，包括：負責任、有交帶、覆whatsapp，不論是否基督徒，先做好基本的功夫，稱職地承擔工作的責任。



基督徒就是見證耶穌，所以就是懷著這種身份去工作，先做返一個正常的人和好人。

