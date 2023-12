30萬人集會支持以色列 譴責哈馬斯扣押人質

近30萬不同信仰人士11月14日在華盛頓特區國家廣場舉行支持以色列遊行,譴責反猶太主義及呼籲釋放以色列人質,回應哈馬斯恐怖分子10 月7日入侵以色列南部,發動前所未有的攻擊,引發以色列對哈馬斯宣戰。



遊行活動由北美猶太聯合會(Jewish Federations of North America)、美國主要猶太組織主席會議(Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations)協調舉辦,旨在表達對以色列、釋放人質和打擊反猶太主義的支持。



美國主要猶太組織主席會議執行長威廉·達羅夫(William Daroff)表示,這次遊行是歷史上最大規模的親以色列集會,約有30萬人參與實地活動,另外還有25萬人通過虛擬方式觀看了遊行。



馬娜·曼麗(Marna Meyer)是大休士頓猶太聯合會的社區活動和以色列參與主任,她的以色列女婿的家人在10月7日被哈馬斯襲擊中喪生。這次襲擊導致至少1,400人死亡,其中大多數是平民,還有240名人質被綁架,其中包括美國人。 曼麗表示,在人質獲釋之前,她認為停火是不可能的。



以色列總統艾薩克·赫爾佐格(Isaac Herzog)指出,此次遊行是為了支持被哈馬斯扣為人質的以色列嬰兒、男孩、女孩、婦女和男人而聚集在一起。他強調,遊行的目的是為了每個猶太人在美國、以色列和世界各地能夠自豪且安全地生活的權利。他們聚集在一起,為正義戰勝邪惡,為人類道德戰勝嗜血,並為光明而前進,戰勝黑暗。



耶路撒冷國際基督教大使館的代表凱爾西·奧爾金(Isaac Herzog)也參加這次為以色列舉行的遊行。他表示,基督徒與以色列站在一起並支持猶太人民是非常重要的,特別是在持續的戰爭期間。他們希望通過基督教的安慰和愛的見證,觸及以色列社會的每個階層,並代表來自不同國家的教派、教會和信徒對以色列的支持。



這次遊行表達對以色列的支持,譴責反猶太主義,呼籲釋放人質,並為正義與和平而團結一致。