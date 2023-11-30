精神健康研討會 鄭佑中：教會與其百次感動，不如一次行動

浸信會愛羣社會服務處17日在觀潮浸信會舉行「2023基督教精神健康研討會」，香港大學精神醫學系名譽臨床教授黃德興指，7成精神病患者求職和升職遇歧視，精神友善教會發揮康扶身、心、社、靈的責任。



黃德興：精神友善教會康扶靈性



是次研討會由浸信會愛羣社會服務處、觀潮浸信會、心靈靜舍主辦，香港整全普及精神健康協會主席、香港大學精神醫學系名譽臨床教授黃德興，在探討教會推動精神健康的挑戰與機遇時指，每個人都是破碎的生命，教會必須互相提醒，面對精神健康人士就是實踐聖經的大誡命和大使命，另一方面掌握難以忽視的真相。



他引述教育大學調查，7成精神病患者求職和升職遇到歧視包括基督徒，而處理青少年精神健康問題最大阻力來自家長，他們大多否認子女有問題。因此，精神健康有賴各方共同努力，除了醫生，教會成為不可或缺的社區持分者，有基督教機構服務婦女和男士、香港大學的「headwind迎風」支援受情緒困擾的人、香港精神健康諮詢委員會的「Shall We Talk陪我講」等。



教會角色除了身、心、社，加上「靈」協助人尋找生命目標和意義，建立精神健康友善教會，培養會眾支持精神康復者。黃德興服侍的精神健康協會期望與教會攜手支援這群體。



關志健：基督徒破除偏見關顧同行



香港城市大學社會及行為科學系助理教授關志健，以「A」「P」「E」透過進入、參與、賦權，關顧同行建立共融教會。他解釋，受坊間傳媒歪曲的報道，基督徒也帶著歧視、偏見、誤解進入教會。



關志健稱：「信仰經驗與返教會經驗可以不一樣，作為信仰傳遞者是流通的管子，將上帝的愛流進對方，也反思怎樣回應復原人士，有教會執事家人患上精神問題，從而開始留意教會怎樣關顧這群體。」



還有，教會留意一些弟兄姊妹所謂怪異行為，其實是表達他們的需要，推動精神健康友善教會先學識保密、處理危機、關心不同狀態的朋友。



鄭佑中：與其百次感動，不如一次行動



本身是社工的觀潮浸信會主任牧師鄭佑中以「期望管理」為切入點：信仰、信念、信心，反思社區對教會有何期望？出現甚麼落差？如何縮窄？回應社區需要是否教會的信念和關切的問題？



鄭佑中認為教會需釐定位置，教會是在這城市作見證，不是拯救世界，他以觀潮浸信會為例，教會的使命是「一群植根觀塘服侍社區的門徒」，緣自1974年普世界洛桑運動宣言說明「傳福音與社會關懷是教會兩條腿，同時見證基督的臨在」。



「教會是跨界別平台，大家同一理念之下，集合社區不同的資源及匯聚，然後散發成為社區的力量，」鄭佑中強調：「與其百次感動，不如一次行動，讓行動aware自己。」觀潮浸作為精神健康友善教會，由近做起、由小做起、由自己做起，並且建構一個信徒成長階梯的框架：成人、成群、承擔、承傳。



成人：教會是否能讓人重拾作為人的尊嚴與價值？成群：信徒是否成為見證時代帶來活力？承擔：不是加大重擔讓聖靈在我們心裡多作主工。鄭佑中鼓勵大家服侍精神患者要心志堅定。



問答環節：不要假設教牧完美



問答環節，被問到有否教牧患精神問題的數據？怎樣支援教牧的精神健康？關志健教授回應未有這方面的數據，源於教牧未必肯講出來。按他目測，困難在於教牧沒這麽容易流露真相，強調不要假設牧師傳道是完美的，鼓勵大家關心我們的牧者。

