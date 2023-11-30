結業潮湧現！德慧結束實體書店 伊甸餐廳告別觀塘

結業潮衝擊基督教出版及飲食業。17年歷史的德慧文化透露「沒錢繼續蝕下去」結束實體書店轉型線上服務；營商宣教的伊甸餐廳曾經是客人喘息、放鬆、思考生命的地方，在過去的周六告別觀塘。



德慧文化：沒錢蝕下去轉型線上服務



德慧文化圖書有限公司創辦人、執行長陳培德牧師在臉書宣告：「德慧實體書店結束，但閱讀和文字工作的使命永不打烊！」並於11月18日舉行感恩崇拜，主題：道別亦是啟程，德慧文化邁向18。



德慧文化南豐中心19樓書店將於今年結束營業，但繼續提供線上服務及保留倉庫和陳列室。執行董事陳張慧嫈師母在感恩崇拜透露經濟很拮据，「已經沒有這麼多錢繼續蝕下去」，今年是經營困難的一年，但感恩虧蝕小了一些，雖然書店結束但會繼續行下去。



她並指，經過思考今年對準焦點，有些人需要呼吸的空間，舉辦講座成為他們的氧份，但為數不多。德慧行了17年，以處境脈絡作起點，進行文本詮釋及神學思考，透過文字牧養形塑基督信仰群體的德性義行，以此更新文化。



孫寶玲：德慧微小但靈活引進新思潮



在剛過去第38屆基督教聯合書展，德慧文化亦設有書攤及參與「一社一書活動」，重點推介孫寶玲牧師的講道集新書。



現時在台灣基督長老教會南神神學院，擔任客座教授的孫寶玲透過預錄影片為德慧文化過往的工作感恩，並且借用芥菜種、麵酵的比喻指，即使德慧文化的體量、員工、歷史傳統和支援微小，但過去17年的耕耘正好說明更加靈活，作為平台呈現作者的著作給教會思考，以及引進有別於傳統的思潮帶進華人基督教界，同時回應信息萬變的世界大局，盼望德慧文化繼續開拓信仰的土壤。



伊甸餐廳：喘息、放鬆、思考生命的地方



基督教飲食業亦無不幸免，本著營商宣教的嘗試、2017年開業位於觀塘的伊甸餐廳，在剛過去的周六（18日）正式結業。公司臉書「Eden—觀塘」發出閉店通知，向朋友和顧客們告別。



告別文指，感謝大家過去七年的支持，遺憾宣佈營業至周六當晚，「餐廳自2017年開業見證香港很多不同的轉變，很多客人更加成為朋友，員工成為了互相支持的同伴，萬分感激，希望Eden成為一個喘息的機會，放鬆和思考生命的地方，勉勵大家繼續保持初心。」此外，伊甸餐廳於西營盤分店將繼續營業。



該餐廳牆上的金句「順利時要喜樂，患難時當思考。上帝使這兩樣都發生，因此人不知將會發生甚麼事」在過往的日子與客人互勉，亦在此刻送別各方朋友。

