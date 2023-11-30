復旦大學教授論以巴 基督教文獻釐訂公平尺度

復旦大學劉平教授針對以巴衝突舉行講座，透過基督教文獻、經典書籍，貫穿土地神學的思想衡量雙方公平的尺度，並提出三點回應：雙方應找到共存之道，以巴需符合文明價值觀、雙方人民享有尊嚴。



據中國基督教日報（China Christian Daily）報導，劉平教授10月20日在基督教出版事工橡樹書屋平台進行現場講座，主題是《經典聖經視野下的以色列土地與以巴衝突》。他根據數十年的研究提出對10月7日哈馬斯與以色列衝突的看法。



劉平教授為復旦大學哲學學院的教授和博士生指導教授、香港漢語基督教文化研究所訪問學者，擁有復旦大學的博士學位，主要研究領域包括猶太哲學、中國聖經研究和基督教哲學。



劉平教授指出，許多中國人對巴勒斯坦地區的了解主要來自新聞媒體，但這些報導通常只是片段化的，群眾對事件背後的歷史背景和宗教神學了解有限。



他認為「缺乏相關歷史知識將導致對現實的理解支離破碎」，並且透過經典書籍（《希伯來聖經》、《馬加比》、《新約》、《猶太戰史》、《貝爾福宣言》、聯合國大會181號決議）梳理了巴以衝突、哈馬斯和以色列之間的紛爭，闡明以色列土地上不同民族之間的變化，其演講貫穿了「土地神學」的思想。



最後，劉平教授對哈馬斯與以色列的衝突提出三點回應：



首先，以色列國還有20%的阿拉伯人，哈馬斯想代表阿拉伯人毀滅以色列，但也應該考慮到以色列國和約旦西岸的阿拉伯人，雙方應該尋找共存之道，而不是單方面摧毀對方。



其次，生活方式是判斷土地歸屬的重要依據，以色列的強大不僅在於軍事實力，還在於尊重公民權利、培育創造力。對於哈馬斯和巴勒斯坦也同樣如此。



第三，以巴衝突的生死敘事關鍵在於兩個民族是否在同一片土地上展現出現代文明的價值觀，即這個地方的人民是否獲得了作為個人享有尊嚴的權利。這是衡量雙方公平的尺度。



劉平教授的講座提供了對以巴衝突的深入思考，強調對歷史背景和文化價值觀的理解的重要性。

